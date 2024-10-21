طرق بسيطة لمحاربة التوتر

يعاني الكثيرون من التوتر بسبب ضغوطات الحياة اليومية، ما يسبب لهم مشاكل صحية قد تكون خطيرة في بعض الأحيان، فما هي أبسط الطرق للتخلص من التوتر والقلق؟

حول الموضوع قالت الطبيبة وأخصائية التغذية إلفيرا فيسينكو خلال برنامج طبي على قناة"روسيا" التلفزيونية:"يعاني بعض الناس من حالات التوتر المزمن، وهذا الأمر قد يعرضهم لأمراض خطيرة، مثل القرحة المعدية وارتفاع ضغط الدم وأعراض تضيق الشعب الهوائية، لكن توجد بعض الطرق البسيطة التي تساعد في تقليل أعراض التوتر".

وأشارت الطبيبة إلى أن ممارسة الرياضة هي واحدة من أفضل الطرق لمحاربة التوتر، فالرياضة تقلل من إنتاج هرمون الكورتيزول المعروف بهرمون التوتر، وتحفّز إنتاج هرمون الإندروفين في الجسم، المعروف بهرمون السعادة.

ونوهت فيسينكو إلى ضرورة التعامل بإيجابية مع المسائل الحياتية اليومية، وأشارت إلى أن الضحك لمدة 5 دقائق يعطي الجسم والجهاز العصبي فوائد تعادل تلك التي نحصل عليها من 30 أو 40 دقيقة من الراحة، كما أن الضحك يحسن عمل الجهاز العصبي والجهاز الهضمي في الجسم أيضا.

ومن الأمور التي تساعد على محاربة التوتر تبعا للطبيبة أيضا هو تغيير المشاهد التي نراها يوميا، فتغيير ترتيب الأثاث في المنزل بين الفترة والأخرى، على سبيل المثال، قد يمنح الإنسان شعورا بالراحة النفسية.

وشددت الطبيبة على ضرورة إمداد الجسم بفيتامينات "B" التي تعزز صحة الجهاز العصبي، وأشارت إلى أن العديد من الأطعمة، مثل الموز وخبز الحبوب وكبد البقر والأسماك تحتوي على نسب عالية من هذه الفيتامينات