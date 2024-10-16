تراجع متوسط القراءة لدى الألمان.. 27 دقيقة يومياً

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، أمس، أن متوسط الوقت الذي يقضيه الألمان في قراءة الوسائط المطبوعة أو الرقمية يبلغ 27 دقيقة يومياً.

وأعلن المكتب ذلك بناء على بيانات ترجع إلى عام 2022. ووفقاً لبيانات، انخفض الوقت الذي يقضيه الألمان في القراءة بمقدار خمس دقائق، في مقارنة بـ10 سنوات مضت.

وبحسب البيانات، يميل الألمان إلى قراءة الكتب، حيث يقضون في قراءتها في المتوسط 12 دقيقة يومياً. أما الصحف، فتستغرق مطالعتها تسع دقائق في المتوسط.

وشمل الإحصاء الكتب والصحف والمجلات التي تتم قراءتها بشكل مطبوع أو إلكتروني.

وفي المقابل، يقضي الناس في ألمانيا أكثر من أربعة أمثال الوقت في مشاهدة التلفزيون، بمتوسط ​​ساعتين وثماني دقائق يومياً. وارتفع متوسط ​​وقت المشاهدة اليومي بمقدار أربع دقائق منذ عام 2012.

وتقرأ الفتيات والنساء في المتوسط ​​30 دقيقة يومياً، بينما يقرأ الأولاد والرجال 24 دقيقة. ويقضي كبار السن فوق 65 عاماً في المتوسط 54 دقيقة يومياً في القراءة، في حين بلغ متوسط ​المدة في الفئة العمرية من 45 و64 عاماً 26 دقيقة.