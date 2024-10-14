«ليوا للتمور» يتوج أصحاب المراكز الأولى في «مزاينة بومعان»

تتواصل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان ومزاد ليوا للتمور التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث، بمدينة زايد في منطقة الظفرة، وتختتم في 20 الجاري.

وشهد أول من أمس إعلان نتائج مسابقة «مزاينة بومعان» التي بلغت كمية التمور المشاركة فيها 1300 كيلوغرام. وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين في المسابقة التي حصل على المركز الأول فيها سلطان حمود سعيد سيف العرياني، وفاز بالمركز الثاني راشد حمد مصبح فارس الشامسي، وبالمركز الثالث فاطمة سعيد محمد العرياني، وبالمركز الرابع أحمد خميس حمودة خميس العرياني، وبالمركز الخامس خميس حمودة العرياني.

وخصصت اللجنة 10 جوائز للفائزين بمزاينة بومعان، بقيمة 280 ألف درهم، يحصل صاحب المركز الأول على 75 ألف درهم، والثاني على 50 ألفاً، والثالث على 40 ألفاً.

وتسلم المهرجان أول من أمس مشاركات مسابقة «عسل السمر» من 18 متسابقاً، فيما تسلم أمس، مشاركات مسابقتي الدباس، وعسل السدر «الشوط المحلي».

ويتواصل مزاد التمور اليومي في قرية التمور، إلى جانب فعاليات القرية العراقية، وعروض الفنون الشعبية.