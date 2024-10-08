«مهرجان السدر» يعزّز الوعي البيئي بـ «سحر الأفلام»  

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي أن النسخة الرابعة من مهرجان السدر للأفلام البيئية ستنظم خلال الفترة من 25 إلى 27 الجاري، بالتعاون مع مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، وتهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وإلهام المشاركة المجتمعية عبر باقة من الأفلام المنتقاة.

وستركز نسخة هذا العام من المهرجان على موضوع «جميع الكائنات الحية»، مع التركيز على العلاقات الحيوية بين الإنسان والحياة البرية والنظم البيئية، من خلال مجموعة مختارة بعناية من الأفلام والمناقشات والأحداث التفاعلية.

وقال المدير الفني للمهرجان، الدكتور نزار أنداري: «ترتبط رفاهية الإنسان ارتباطاً وثيقاً بالبيئة والمناخ والأنواع الأخرى من الكائنات الموجودة على كوكبنا. وموضوع (جميع الكائنات الحية) الذي اختير لنسخة هذا العام من المهرجان يسلط الضوء على الترابط بين مختلف الأنواع من سكان الأرض. كما يؤكد هذا الموضوع على مسؤوليتنا كبشر في حماية بقية المخلوقات وموائلها».