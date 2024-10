شابة تركية تعطس دون توقف منذ 17 يوماً ( فيديو)

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لشابة تركية تدعى "بينظير أيدين"، وهي تعطس دون توقف منذ 18 سبتمبر الماضي، في حالة مرضية غريبة ونادرة.

وتسعى بينظير أيدين، البالغة من العمر 24 عاماً، وهي أم لطفلين أيضاً، لإيجاد علاج لنوبة العطس المستمرة التي دخلت فيها منذ 17 يوماً.

وذكرت ياسمين أيدين، زوجة شقيقها، أن بينظير لا تتوقف عن العطس منذ أكثر من أسبوعين، والشيء الوحيد الذي يمكنها فعله هو النوم، وأنها كادت تموت خلال نومها.

وتابعت أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون تجاه هذه الحالة الغريبة، وأنهم ظلوا في المستشفى لمدة 13 يوماً، وتم إعطاؤهم حقنة وريدية، وحين تنام يقومون بإرسالها إلى المنزل.

وأضافت "أريد من وزارة الصحة أن تجد حلاً لهذا الوضع، أخت زوجي لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تتحدث بسبب العطس المستمر.. إنها المرة الأولى التي تصاب فيها بهذا المرض الغريب".

Benazir Aydin, a mother of two from Batman in Northern Kurdistan, had been sneezing nonstop since September 18.



🔴After receiving treatment, she has now been cured.#CHANNEL8 pic.twitter.com/U46EFhf7Gz