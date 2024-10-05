الأردن: مقتل دكتور جامعي طعناً في المسجد على يد طالب

تعرض دكتور جامعي أردني للطعن من قبل أحد طلاب الجامعة عقب خروجه من صلاة الفجر في منطقة مؤتة بمحافظة الكرك.

وبحسب شهود عيان فإن الدكتور الجامعي القتيل تلقى عدة طعنات داخل المسجد الذي يقع داخل حرم الجامعة، حيث تم اسعافه الى مستشفى الكرك الحكومي وما لبث ان فارق الحياة.

وفي تفاصيل الحادثة، قال مصدر أمني إن القاتل سلم نفسه للمركز الأمني وتم ضبط الأداة الحادة المستخدمة وبوشر التحقيق في القضية.

وحسب وسائل إعلام محلية فإن القاتل يدرس الهندسة وهو ابن دكتور جامعي آخر ويقطن في السكن الجامعي مع أبيه ولا علاقة للدراسة في الحادثة.

ووفق مصدر أمني فإن القاتل "تبين بعد التحقيق معه أنه يعاني من أمراض نفسية ويراجع عيادات نفسية" حسب عدد من الوصفات الطبية من أطباء نفسيين كان يراجعهم وستحال القضية للقضاء بعد الانتهاء من كافة التحقيقات.

ونعى عدد واسع من طلبة الجامعة الدكتور الجامعي المغدور مشيدين بإنسانيته وأخلاقه وخبرته الأكاديمية ومساعدته للطلبة باستمرار.