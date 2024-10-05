من هو الشاب السوري المسؤول عن الذكاء الاصطناعي في أكبر شركات العالم ؟

في أول ظهور إعلامي له بعد انضمامه إلى مايكروسوفت، سلط الشاب السوري مصطفى سليمان، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في الشركة، الضوء على استراتيجيتها الجديدة للذكاء الاصطناعي، التي تركز على تطوير مساعدين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي بذاكرة طويلة المدى، وتوفير وظائف متكاملة تهدف إلى تسهيل حياة الناس.

وأثار سليمان، البالغ من العمر 40 عامًا، اهتمام الإعلام البريطاني الذي تساءل عن هذا العربي الذي يقود واحدة من أكبر استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في العالم.

وسليمان، الذي وُلد في سوريا ويحمل الجنسية البريطانية، ينحدر من خلفية متواضعة، حيث كان والده يعمل سائق سيارة أجرة، ووالدته ممرضة إنجليزية.

هاجر سليمان لاحقًا إلى لندن وشارك في تأسيس شركة DeepMind Technologies، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وفي عام 2014، اشترت "غوغل" الشركة مقابل 400 مليون جنيه إسترليني، ليصبح سليمان مسؤولًا عن الذكاء الاصطناعي التطبيقي في الشركة.

وفي مارس 2024، انضم سليمان إلى شركة مايكروسوفت ليتولى قيادة استراتيجيتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد صفقة مفاجئة أبرمتها الشركة مع "Inflection" الناشئة بقيمة 4 مليارات دولار.

وكان سليمان قد أسس Inflection AI وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لها، ليصبح بعد الصفقة جزءًا من الفريق القيادي في "مايكروسوفت".

ومن خلال هذه الخطوة، يبدو أن حياة سليمان قد تغيرت بشكل جذري، وأصبح على الأرجح واحدًا من أصحاب المليارات الجدد في قطاع التكنولوجيا، وهو الآن يقود مستقبل الذكاء الاصطناعي في واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.