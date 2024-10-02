«دبي للمرأة»: مبادرات منال بنت محمد تدعم القياديات الإماراتيات

ثمّن مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج التي تطورها المؤسسة، وإتاحتها أمام أكبر عدد ممكن من الموظفات والقياديات بالقطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك البرامج القيادية التي تتم ضمن شراكات عالمية مؤثرة، مشيداً بجهود ومبادرات سموها لدعم المرأة والارتقاء بجودة حياتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المؤسسة لعام 2024، والذي عقد برئاسة رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب منى غانم المري.

وقالت المري إن «الاجتماع ناقش مشاريع الفترة المقبلة من العام الجاري، التي تترجم رؤية وتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لتكثيف الشراكات المحلية والدولية ذات الأثر الإيجابي في صقل القدرات المهنية والقيادية للمرأة الإماراتية وتعزيز جودة حياتها وإسهاماتها المؤثرة في الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة، إضافة إلى دعم المبادرات الإماراتية الرامية لتمكين المرأة على المستويين الإقليمي والعالمي».

واستعرض الاجتماع المبادرات التي نفذتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، ومنها جلسة «المرأة والعمل المناخي»، التي نظمت ضمن مبادرة «حوارات دبي للمرأة»، بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية.

وأشاد مجلس الإدارة بتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بمواصلة تنظيم برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية» لإتاحة المجال أمام أكبر عدد من القياديات الإماراتيات للمشاركة فيه، إذ نظمت الدورة الثانية من البرنامج خلال الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر الماضي، بالتعاون مع معهد المديرين في المملكة المتحدة، بمشاركة 21 قيادية من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص. ونوه المجلس بالأهداف الطموحة لهذا البرنامج الذي يعكس الالتزام الثابت لمؤسسة دبي للمرأة بتمكين القيادات النسائية الإماراتية وتزويدهن بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لتولي مناصب في مجالس إدارة مؤسسات محلية وعالمية، تحقيقاً لمحاور وأهداف الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2023-2027 بشأن تعزيز التأثير العالمي للمرأة الإماراتية ودعمها في المحافل الدولية.

كما أشاد المجلس بجهود فريق عمل مؤسسة دبي للمرأة في إعداد برنامج عمل متميز لمنتسبات الدورة الثانية، وما تضمنه من محاضرات وورش عمل قدمها قادة وخبراء في تخصصات مختلفة وزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات البريطانية المرموقة في التميز الإداري والقيادي، مواصلة للنجاح الذي حققته الدورة الأولى التي تم تنظيمها العام الماضي في لندن.

واطلع مجلس إدارة المؤسسة على مستجدات برنامج الصحة النفسية الذي استفادت منه إلى الآن أكثر من 117 موظفة في 16 دائرة ومؤسسة حكومية، وذلك ضمن خمس ورش عمل منفصلة نظمت منذ إطلاق البرنامج في مارس الماضي. كما اطلع المجلس على مبادرات نادي دبي للسيدات خلال فترة الصيف، والتي استهدفت السيدات والأطفال.

منى المري:

. المجلس ناقش مشاريع الفترة المقبلة، لتكثيف الشراكات المحلية والدولية ذات الأثر الإيجابي في صقل القدرات المهنية والقيادية للمرأة الإماراتية.