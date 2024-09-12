تلفزيون دبي بيت المواهب.. «كاستنج» يمنح الواعدين فرصة ذهبية

كشف «تلفزيون دبي» التابع لـ«دبي للإعلام» عن تفاصيل برنامج «كاستنج» لتجارب الأداء، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة من أصحاب المواهب الجديدة على مستوى المنطقة العربية، وهو ما يتماشى مع توجهات «دبي للإعلام» الرامية إلى تعزيز قوة صناعة الدراما، ودعم المبدعين وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وإبراز إمكاناتهم، والإسهام في إثراء المحتوى الفني العربي.

ويتميّز برنامج «كاستنج» بفكرته المبتكرة، الهادفة إلى اكتشاف أصحاب المواهب الشابة، وصقل مهاراتهم من خلال تجارب أداء متعددة وتحديات متنوعة، يخضع لها المشاركون في كل حلقة، استعداداً لاختيار أفضلهم للمرحلة النهائية التي ستتنافس فيها 13 موهبة، ستحظى بفرصة ذهبية للمشاركة في بطولة المسلسل الاجتماعي «ساعته وتاريخه» الذي يتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية المستلهمة من الواقع، وهو من تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج الشركة المتحدة.

ونجح البرنامج منذ الإعلان عنه في استقطاب أكثر من 17 ألف موهوب من مختلف أنحاء العالم العربي، وتمت تصفيتهم على مراحل عدة، إلى أن اختير 50 مشاركاً من مختلف الدول العربية للتأهل إلى المراحل النهائية.

ويتم تقييم المتسابقين من قبل لجنة تحكيم تضم المخرج المصري عمرو سلامة، ومدربة التمثيل والكاستنج مروة جبريل، إلى جانب ضيف شرف مختلف في كل حلقة من الشخصيات البارزة في صناعة السينما والدراما، ومن أبرزهم المخرج يسري نصر الله، والسيناريست تامر حبيب، والمخرج محمد دياب، والسيناريست مدحت العدل، والفنان أحمد أمين، وغيرهم.

وأكد مدير «تلفزيون دبي»، أحمد عبدالله، حرص «دبي للإعلام» على الارتقاء بالذائقة الفنية والجمالية للمجتمع، ورفع مستوى القطاع الفني من خلال دعم المبدعين وتحفيزهم على مواصلة مسيرة الإبداع، والتعبير عن إمكاناتهم. وقال: «يمثّل برنامج (كاستنج) مساحة واسعة لأصحاب المواهب، تمكنهم من إبراز قدراتهم المختلفة في التمثيل والتعبير الجسدي والصوتي، وابتكار المشاهد، وكيفية صنع وإنشاء الشخصيات وتطويرها وتقمصها، وهو ما يسهم في تأهيل جيل جديد من الفنانين القادرين على إثراء المشهد الفني العربي».

وأشار مدير «تلفزيون دبي» إلى أن البرنامج يُعدُّ بمثابة رحلة تدريبية شاملة، تهدف إلى إعداد المتسابقين وتزويدهم بما يحتاجون إليه من أدوات وخبرات عملية تساعدهم على تحقيق أحلامهم، ودخول مجال الدراما والتمثيل.

مواعيد

تعرض حلقات برنامج «كاستنج» على شاشة تلفزيون دبي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة 22:30.

• 17 ألف موهوب من أنحاء العالم العربي تقدموا للبرنامج.