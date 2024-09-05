انتحار طالبة يابانية يتسبب بوفاة امرأة كانت تمرّ من الشارع مصادفة

في حادثة مأساوية مزدوجة انتحرت طالبة ثانوية عامة بالقفز من سطح أحد مراكز التسوق في مدينة يوكوهاما، متسببة أيضاً بمقتل امرأة تصادف مرورها بين المشاة خلال لحظة سقوط الفتاة من الأعلى.

وفي التفاصيل، تلقت شرطة المدينة نهاية الأسبوع الماضي مكالمة تفيد عن سقوط مراهقة من سطح مركز التسوق على المرأة، وكانتا بين الحياة والموت، فحضرت الشرطة على الفور بصحبة سيارات الإسعاف لنقلهما لكنهما سرعان ما لفظتا أنفاسهما الأخيرة في موقع الحادثة.

وقالت الشرطة إن الفتاة المنتحرة هي طالبة بالثانوية العامة يبلغ عمرها 17 عاماً من مقاطعة تشيبا، فيما كانت الضحية الثانية امرأة عمرها 32 عاماً من مدينة يوكوهاما، وتواصل الشرطة تحقيقاتها لمعرفة دوافع الانتحار.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تشهد اليابان تزايد حالات الانتحار، خصوصاً بين المراهقين، في مطلع شهر سبتمبر من كل عام، مقارنة بأي فترة أخرى من السنة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة اليابانية في مارس الماضي، أنّ ما لا يقل عن 513 مراهقاً انتحروا في مطلع سبتمبر من العام الماضي وكذلك عام 2022.

وربط المسؤولون هذه الظاهرة بالبداية الوشيكة للعام الدراسي الجديد، حيث سجلت "مشاكل مدرسية" ارتبطت بـ261 حالة خلال 2023، تليها المشاكل الصحية بـ147 حالة، ثم المشاكل العائلية بـ116 حالة.

وتعمل حكومة البلاد بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية على رفع مستوى الوعي حول التحديات التي يواجهها الطلاب، خاصة في بداية الفصل الدراسي الجديد لتخفيض معدلات الانتحار بين الطلاب.