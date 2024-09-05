الإمارات تبدع في فن «المديما».. وتفوز بفضية مهرجان دولي

فازت دولة الإمارات بالميدالية الفضية في مهرجان فنون الرقص الشعبي الدولي، الذي نظّم في فيتنام أخيراً.

ومثّلت الإمارات في المهرجان فرقة مبارك العتيبة للفنون الشعبية والتراثية، التي قدّمت مجموعة من اللوحات الفنية المستوحاة من التراث الشعبي للدولة أمام فرق العالم المشاركة.

وكانت وزارة الثقافة قد دعمت مشاركة الفرقة، التابعة لجمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح، في الحدث الذي استضافته محافظة ثوي ثين هوي الفيتنامية، إذ قدّمت عروضاً فنية شعبية، ضمّت فنون: «العيالة، والندبة، والحربية، والهبان»، إلى جانب فنّ «المديما»، أحد فنون التسلية عند البحارة، سواء كانوا على ظهر السفينة أو على الساحل، حصدت خلاله لقب أفضل عرض فني مشارك نال استحسان الجمهور ولجنة التحكيم، وعكست تلك اللوحات الفنية أصالة الموروث الشعبي لدولة الإمارات.

وجمع المهرجان الذي انطلق تحت شعار «التقارب والإبداع والتألق معاً»، نحو 500 فنان من 17 فرقة فنية، مثّلت تسع دول، بما في ذلك كمبوديا، والصين، والهند، وإندونيسيا، وماليزيا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، والفلبين، إلى جانب دولة الإمارات، والبلد المضيف فيتنام. وتترجم هذه المشاركة حرص وزارة الثقافة على تعزيز سبل التواصل بين الشعوب في المجالات الثقافية، باعتبارها جسراً يقرّب المفاهيم، ويعرّف بجماليات الثقافات والحضارات الأخرى.