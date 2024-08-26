صندل الصيادين نجم موضة صيف 2024

يمثل صندل الصيادين (Fisherman Sandals) نجم موضة الأحذية النسائية في صيف 2024، ليمنح المرأة إطلالة جذابة ومريحة في الوقت ذاته.

وأوضحت مجلة «فرويندين» الألمانية، أن صندل الصيادين يمتاز بأشرطة تستقر على ظهر القدم وتحيط بأصابع القدم، مشيرة إلى أن الفراغات بين الأشرطة توفر للأقدام تهوية جيدة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن صندل الصيادين يأتي هذا الموسم بنعل سميك ليمنح المرأة إحساساً بالاستقرار أثناء المشي من ناحية، ويُضفي على المظهر لمسة جاذبية وجرأة من ناحية أخرى.

ويظهر صندل الصيادين بموديلات متنوّعة، حيث يطل بموديلات ذات مقدمة مغلقة أو مفتوحة، في حين تتألق بعض الموديلات بكعب عالٍ لمظهر أكثر أنوثة وأناقة.

وعن كيفية التنسيق، أوضحت «فرويندين» أن صندل الصيادين يمتاز بتنوّع إمكانات التنسيق، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع بنطال جينز وتانك توب أو توب كاشف للبطن (Crop Top).

ويمكن أيضاً الحصول على إطلالة أنيقة مفعمة بالأنوثة من خلال تنسيق صندل الصيادين مع فستان صيفي فضفاض قصير أو متوسط الطول.

كما يمكن الحصول على إطلالة مناسبة للشاطئ، من خلال تنسيق صندل الصيادين مع شورت وبلوزة من الكتان وحقيبة وقبعة مصنوعتين من ألياف اللحاء.