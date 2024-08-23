ما الذي يفعله بجسمك كوب من الماء والليمون على الريق ؟

تناولت مئات المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة فوائد خارقة لتناول كوب من الماء مع الليمون في الصباح، على الريق، وقالت أنه يسهل عملية الهضم ويزيل السموم من الجسم ويعزز منظومة المناعة ويساعد على التخلص من الوزن الزائد وغيرها.

من جهتها فندت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، "التريند" الذي يجري تناقله عن فوائد هذا الكوب وقالت: "يحتوي الليمون على فيتامين C والبوتاسيوم والبكتين ومضادات الأكسدة وحمض الستريك المفيدة للصحة. كما أن الماء ضروري للحفاظ على توازن السوائل في الجسم وعمل جميع أعضاء الجسم بصورة طبيعية، حيث يساعد على تليين الطعام ومروره بسهولة عبر الأمعاء. ولكن الليمون لا يساهم في هذه العملية، بل فقط قد يحسن طعم الماء. وبالإضافة إلى ذلك لا يساعد هذا على حرق الدهون".

وتشير الخبيرة، حسب "روسيا اليوم" إلى أنه عادة ما يوصى بتناول الماء مع الليمون كوسيلة لإزالة السموم من الجسم، ولكن هذا مرتبط بالتسويق أكثر من الطب.

وتقول: "تطهر الكلى والكبد بصورة جيدة الجسم السموم ونواتج عملية التمثيل الغذائي. ولا يوجد ما يثبت أن ماء الليمون يعزز أو يسرع هذه العمليات".

ووفقا لها، "صحيح أن الليمون يحتوي على فيتامين С الذي يدعم وظيفة منظومة المناعة. لكن شريحتي ليمون أو بضع قطرات من عصيره لا تلبي حاجة الجسم اليومية منه. مع الاعتراف بأن هذا الفيتامين يساهم في إنتاج الكولاجين، وبفضله يمتص الجسم بعض الفيتامينات والعناصر المعدنية مثل الحديد. وبالإضافة إلى ذلك يحمي الخلايا من تأثير الجذور الحرة.

وتابعت الطبيبة كاشوخ "بشأن المزاعم أن الماء بالليمون "يقلون" الجسم، هذا ليس صحيحا أيضا. لأن الماء بالليمون لا يغير مؤشر حموضة الدم (pH) الذي تنظمه آليات الجسم الطبيعية. ولكن عند شرب كمية كبيرة من الماء بالليمون يمكن أن يتغير مؤشر حموضة البول، وهذا لا يعني أبدا تغير حموضة الدم. لذلك في هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب لتشخيص السبب وعلاجه".