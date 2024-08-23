«ثلاجة الفريج».. مليون عبوة مياه ومثلجات تؤكد قيم التراحم في دبي

حققت المبادرة المجتمعية الإنسانية (ثلاجة الفريج)، المدعومة من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي أطلقها «فرجان دبي»، بالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، إنجازاً جديداً بتوزيع مليون عبوة مياه باردة وعصائر ومثلجات، ضمن مبادرتها لتخفيف تأثيرات حرارة الصيف في عمال البناء والزراعة في الشوارع والطرقات، إضافة إلى سائقي توصيل الطلبات، بهدف تعزيز وترسيخ مبادئ التراحم والعطاء بين مختلف فئات مجتمع دبي.

وأكد مدير إدارة الاستدامة والشراكات في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إبراهيم البلوشي، الأثر العميق لمشروع «ثلاجة الفريج» قائلاً: إن هذه الجهود تعكس أهمية إسعاد مختلف فئات المجتمع، وتقديم كل ما من شأنه دعم وتحسين جودة حياة الأفراد في دبي، خاصة خلال الأوقات التي يكون فيها الدعم الإنساني والمجتمعي أكثر إلحاحاً.

وقالت مديرة «فرجان دبي» علياء الشملان، إن الوصول إلى توزيع مليون عبوة مياه يعكس التزام مجتمع دبي قيم البذل والعطاء الإنساني.. والمشاركة الواسعة من المتطوعين، والدعم المستمر من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وسقيا الإمارات، وبنك الإمارات للطعام كان محورياً في نجاح هذه الحملة، وأعربت عن شكرها للمتطوعين الذين لعبوا دوراً حيوياً في إنجاح الحملة.

يلعب المتطوعون دوراً حيوياً في تحقيق أهداف «ثلاجة الفريج» وغيرها من المبادرات الإنسانية التي تطلقها دبي، وتسهم الطاقة والوقت الذي يستثمره هؤلاء المتطوعون بشكل مباشر في إنجاح الحملات، وتوسيع نطاق تأثيرها.

وعكست الحملة التي اختتمت فعالياتها واشتملت على توزيع المياه والمشروبات الباردة عبر سيارات مجهزة تجوب مختلف مناطق دبي، والأحياء السكنية في الإمارة، التزام «فرجان دبي» مسؤوليتها المجتمعية، وتقديرها جهود العمال وتفانيهم في عملهم، ما أسهم في إدخال السرور والبهجة إلى قلوبهم، وإظهار التقدير والدعم لهم.