بسبب الحرائق التي تسببها الكلاب... سامسونغ تعدل على غازاتها الكهربائية

استدعت شركة سامسونج آلاف المواقد الكهربائية بعدما تسبب كلاب المنازل بتشغيلها بالخطأ مما تسبب بحرائق كبيرة.

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو حيوانات أليفة تشعل حرائق عن طريق الخطأ من خلال القفز على المواقد والضغط على المقابض. ومؤخرا أشعل كلب من كولورادو حريقًا في منزل في يونيو من خلال القيام بذلك فقط، بعدما اشتعلت النيران في الصناديق الموجودة أعلى الموقد.

وقالت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية إن حوالي 1.1 مليون وحدة منتجة متأثرة بهذه المشكلة، مما دفع الشركة لتوفير أقفال أو أغطية مقابض مجانية لبعض المواقد الكهربائية المنزلقة ذات المقابض المثبتة في المقدمة والتي تم بيعها بين عامي 2013 و 2024.

ونقلت محطة "سي أن أن" عن الشركة قولها في بيان صحفي: "يأتي هذا الإعلان بعد تقارير تفيد بأن مقابض المواقد المثبتة في المقدمة يمكن تنشيطها من خلال ملامسة عرضية من قبل أشخاص أو حيوانات أليفة، مما يشكل خطر نشوب حريق إذا تُركت أشياء قابلة للاشتعال أعلى الموقد".

وتبحث لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في الحرائق الناجمة عن المواقد بسبب قفز الحيوانات الأليفة عليها أو اصطدام البشر بها عن طريق الخطأ. في اجتماع للجنة في يونيو، قالت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية إنها "على علم بحوادث احترقت فيها منازل، ولقي أشخاص حتفهم بسبب حرائق في المنازل بدأت بسبب تشغيل مقابض المواقد عن طريق الخطأ، سواء من خلال اصطدام الأشخاص بالمقابض أو الحيوانات الأليفة التي تقوم بتنشيط المواقد. تؤثر المشكلات على كل من المواقد التي تعمل بالغاز والكهرباء".

وذكر الاستدعاء أن سامسونج تلقت أكثر من 300 تقرير عن التنشيط العرضي من قبل الحيوانات الأليفة أو البشر منذ عام 2013، مما أدى إلى حوالي 250 حريقًا، تسبب ما لا يقل عن 18 منها في "أضرار جسيمة بالممتلكات". كما كان هناك 40 تقرير إصابة، ثمانية منها تطلبت عناية طبية، وأدت سبعة من تلك الحرائق إلى وفاة حيوانات أليفة.

على الرغم من أن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية لا تملك السلطة لإجبار الشركات على استدعاء المنتجات غير الآمنة، إلا أن الشركات تتطوع عادة لاستدعاء العناصر التي تعتبرها الوكالة غير آمنة.