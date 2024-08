ظاهرة نادرة في مدينة صينية: 7 شموس تظهر في السماء معاً (فيديو)

كشفت لقطات فيديو، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، 7 شموس دفعة واحدة.

ووفقا لما نشرته صحيفة شنغهاي ديلي، فقد تم رصد حالة نادرة في سماء تشنغدو بمقاطعة سيشوان، جنوب غربي الصين، عندما ظهرت "7 شموس" في سماء المدينة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "من المرجح أن تكون هذه الظاهرة المثيرة للدهشة نتيجة لانكسار الضوء وتشتته".

ويُظهر مقطع فيديو، تم التقاطه في 18 أغسطس، عدة شموس تبدو وكأنها متجمعة معًا في السماء.

ووصف منشئ الفيديو، وهو أحد سكان تشنغدو، رؤية الظاهرة من زوايا متعددة، حتى من خلال الزجاج، وقال "المشهد غير العادي" استمر لمدة دقيقة تقريبًا، مما دفع العديد من المتفرجين إلى التقاط الحدث.

وفقًا لزينغ يانغ، نائب رئيس جمعية سيتشوان لهواة علم الفلك، فإن الظاهرة هي وهم بصري شائع ناتج عن انكسار الضوء وانعكاسه عن الزجاج الطبقي.

وأوضح زينغ: "كل طبقة إضافية من الزجاج تخلق صورة افتراضية أخرى.. في بعض الأحيان، حتى مع نفس لوح الزجاج، يمكن أن يختلف عدد الصور الافتراضية حسب زاوية الرؤية".

وأشار التقرير إلى أن الشموس المتعددة في الفيديو تبدو منتصبة وباهتة بشكل ملحوظ، وهي خصائص تتفق مع انعكاس وانكسار الضوء مما يخلق صورًا افتراضية.

