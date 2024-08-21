العالم يشهد ظاهرة «القمر الخائن».. ستتكرر في 2037

شهد العالم، أمس، ظاهرة «القمر الأزرق العملاق»، أو ما يُسمى بـ«القمر الخائن»، وتستمر هذه الظاهرة الفلكية حتى اليوم الأربعاء، وقد لا تتكرر مرة أخرى حتى عام 2037.

ووفقاً لوكالة «ناسا»، فإن هذه الظاهرة الفريدة يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، أو المنظار، أو التلسكوب. وهناك نوعان من الأقمار الزرقاء: الشهرية والموسمية.

ورغم هذه التسمية، فإن القمر لن يظهر باللون الأزرق في السماء، وسيبدو كبقية الأقمار (البدر) التي نراها كل شهر، كما أنه ليس لاكتمال القمر أي تأثير ضار على الأرض، وتُعدُّ هذه الظاهرة أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر، باستخدام النظارات الخاصة والتلسكوبات الصغيرة. وتتضمن التكهنات بشأن أصل المصطلح، عبارة إنجليزية قديمة تعني «القمر الخائن»، (حيث أدت هذه الظاهرة إلى أخطاء في تحديد تواريخ الصوم الكبير وعيد الفصح)، وربما تكون التسمية مقترنة بغبار في الغلاف الجوي، أدى إلى جعل القمر يبدو أزرق اللون، وفق «ناسا».

وتطلق القبائل الأميركية على هذه الظاهرة اسم «قمر الحفش»، حيث يكون من السهل صيد سمك الحفش الكبير في البحيرات، في هذا الوقت من العام، ويُعرف أيضاً باسم «قمر القمح» و«قمر الذرة الخضراء».