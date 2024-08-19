«الصيد والفروسية» 2024 يحتفي بالتراث الثقافي الإماراتي

تحتفي الدورة الـ21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من 31 أغسطس إلى الثامن من سبتمبر في مركز أدنيك أبوظبي بمزيج غني من التراث الثقافي الإماراتي، حيث يشمل المعرض آلاف العلامات التجارية في 11 قطاعاً متنوعاً، وأحدث الابتكارات والتكنولوجيا، بما يشمل قسماً خاصاً بالصيد والرياضات البحرية يحظى بدعم كبير خلال المعرض.

وتحت شعار «تاريخ يُحاك بروح مبتكرة»، يبرز المعرض الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، التزام الإمارات بالمحافظة على تراثها الثقافي الغني، مع تبنّي أحدث تطورات قطاعات الرياضات الخارجية والبحرية.

ويمثّل قسم الصيد والرياضات البحرية في المعرض ملاذاً لهواة الصيد، بفضل سواحل الدولة الممتدة على مساحة تفوق 1300 كيلومتر، وموقعها المميز على مياه الخليج العربي التي تزخر بأنواع شهيرة من الأسماك، ما يجعل مياهها وجهة مثالية للباحثين عن متعة الصيد، سواء بهدف تأمين مصدر غذائي أو المنافسة.

ويضم المعرض أحدث تطورات تكنولوجيا الصيد، ويطرح معدات مبتكرة تحسّن تجربة الصيد وتعزز الاستدامة، إذ يشكّل صيد الأسماك جزءاً أساسياً من الثقافة الإماراتية منذ قرون.

ويحتفي معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية هذا العام بهذا الإرث الراسخ، بدءاً من معدات الصيد الصديقة للبيئة إلى تصميم أحدث المراكب والسفن، حيث يُبرز إسهام التكنولوجيا المتقدمة في تطوير هذا القطاع.

ويمكن للزوار استكشاف مجموعة من أحدث صنّارات وبكرات وإكسسوارات الصيد المصممة لزيادة الكفاءة والمتعة، ويقدم العارضون حلولاً صديقة للبيئة تقلص الأثر البيئي للصيد، ما يضمن المحافظة على الحياة البحرية الثرية في دولة الإمارات للأجيال المقبلة.

وستتضمن فعاليات قسم الصيد والرياضات البحرية عروضاً ثقافية وورش عمل تتعمق في طرق الصيد التقليدية، ما يتيح للزوار الاطلاع على التقنيات والأدوات التي توارثتها الأجيال، ولا تزال مستخدمة حتى اليوم.

ويقدّم المعرض نظرة شاملة على الخيارات الشائقة التي تنتظر الباحثين عن المغامرات في مياه الإمارات.