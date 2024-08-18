«ستاربكس» متهمة بسرقة فكرة ملون شفاه

تواجه شركة سلسلة مقاهي «ستاربكس» للمرة الثالثة دعوى قضائية، تتهمها بسرقة فكرة لملون وملمع شفاه بنكهة القهوة.

ورفعت الدعوى شركة بالموتشينو الجمعة أمام محكمة مانهاتن الاتحادية.

وتأتي هذه الدعوى بعد أن رفض قاضٍ اتحادي في سياتل في يوليو 2023 دعوى سابقة مماثلة لأسباب إجرائية، وهي ثاني دعوى ترفضها محكمة.

ولم يكن لدى «ستاربكس»، التي تتخذ من سياتل مقراً، أي تعليق فوري.

وقالت «بالموتشينو» إنها بدأت في تطوير مرطبات الشفاه بنكهة القهوة في عام 2016، وعرضتها في اجتماع عقد في أكتوبر 2018 في مكتب «ستاربكس» في نيويورك، حيث قدمت نماذج أولية ومعلومات سرية أخرى.

وأضافت أن «(ستاربكس) سرقت فكرتها التي طوّرتها بشكل كامل لمرطبات الشفاه، من خلال إطلاقها مجموعة من المنتجات بنكهة القهوة في أبريل 2019».