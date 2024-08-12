مفاجأة في محكمة مصرية: القاتل يجلس بين الجمهور

شهدت قاعة محكمة الجنايات الاستئنافية بمحافظة الدقهلية شمال مصر، مفاجأة مدوية حين قام شخص من بين الجمهور ليعترف بأنه القاتل الحقيقي وليس ذلك الذي يقف داخل قفص الاتهام.

وكانت المحكمة قد شهدت خلال نظر الاستئناف المقدم من "محمد.أ.ع.ع"، صيدلي، والصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد لإدانته بقتل " م. ع. ع"، دهسا مع سبق الإصرار حادثة غير مسبوقة، حين تدخل شخص يدعى حسام يبلغ من العمر 31 عاما كان يتابع الجلسة داخل المحكمة من مقاعد الجمهور وطلب من القاضي الحديث، فسمح له ليفاجئه معلنا أنه القاتل الحقيقي.

وأضاف أن ما دفعه للاعتراف بذلك هو ضميره، وخشيته من أن يقابل الله ولديه ذنبان وتهمتان الأولى قتل شخص وإزهاق روحه والثاني الدفع ببريء خلف القضبان ظلما من دون ذنب اقترفه.

وطالب المتهم بتسليم نفسه للعدالة كونه المتهم الحقيقي وتبرئة المتهم المتواجد داخل القفص.

وتحدثت المحكمة مع الشخص من أجل معرفة ملابسات الواقعة وأقر بأنه كان يقود السيارة خلال الحادث وفر بعد وفاة المجني عليه، مؤكدا أن السبب الرئيسي وراء اتهام من يقف في القفص أنه صاحب السيارة التي تسببت في الجريمة.

من جانبها قررت محكمة الجنايات، حبس المتهم الجديد وحجز القضية للنطق بالحكم الاثنين المقبل، وذلك بعد ورود أدلة جديدة في الواقعة.