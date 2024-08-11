نجوم بدرجة «أيقونات»

من التبرعات السخية إلى المشاركات الإنسانية الفاعلة وحملات التوعية الواسعة، تستمر تجارب الدعم الإنساني اللامحدود لعدد من نجوم العالم للقضايا الإنسانية والأزمات الكبرى التي استخدموا فيها شهرتهم ونفوذهم من أجل إحداث تغيير جذري في المجتمع، وترك أثر إيجابي في حياة الملايين من البشر حول العالم، في الوقت الذي لم تقتصر مبادراتهم على المساعدات المادية فحسب، وإنما زيادة الوعي العام وتعزيز قيم إنسانية ثمينة مثل المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية بين الناس، مسلطين الضوء على آثار الشهرة وقدرتها على التغيير الإيجابي وخدمة الإنسانية في أوقات الأزمات الكبرى.

جيجي وبيلا حديد

نماذج عديدة يمكن تناولها في هذا الصدد أبرزها تجربة العارضتين الشهيرتين جيجي وبيلا حديد، اللتين لم تكتفيا بالنجاح في عالم الأزياء فحسب، بل استخدمتا شهرتهما أيضاً في دعم القضايا الإنسانية، وقد جسدتا هذا الحسّ أخيراً في شهر يونيو من عام 2024، عبر تبرعهما بمبلغ مليون دولار لدعم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، فيما سخرت بيلا حديد منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة بملايين متابعيها لرفع الوعي العالمي بالأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع.

ميلا كيونيس وأشتون كوتشر

من جهتهما، أعلن الزوجان ميلا كيونيس وأشتون كوتشر دعمهما الكبير لأوكرانيا في حربها المستمرة مع روسيا، مطلقين في مارس من عام 2022 حملة موسعة لجمع التبرعات الداعمة للاجئين الأوكرانيين، تعهدا من خلالها بجمع ثلاثة ملايين دولار، لينجحا بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط في تجاوز التوقعات وجمع 30 مليون دولار، ما ساعد على توفير المساعدات الإنسانية والإسكان للاجئين من خلال شراكة مع «آيربي آن بي» و«فليكسبورت». وفي هذا الصدد، قالت النجمة التي وُلدت في أوكرانيا، إن دعمها ينبع من فخرها بجذورها ورغبتها في مساعدة المحتاجين والمنكوبين.

ديفيد وفيكتوريا بيكهام

بالتعاون مع منظمة «اليونيسيف»، ومن خلال «7 Fund»، أطلق ديفيد وفيكتوريا بيكهام في حرب أوكرانيا صندوق طوارئ لتقديم المساعدة الفورية للأطفال والأسر المتضررة من النزاع في أوكرانيا. واستخدم نجم كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام منصاته الاجتماعية لإطلاق نداءات عدة ونشر الوعي حول الوضع في أوكرانيا، وحث المتابعين على التبرع. وبالإضافة إلى ذلك تبرع الزوجان بمليون جنيه إسترليني من أموالهما الخاصة كمساعدات فورية لدعم جهود الإغاثة الإنسانية للشعب الأوكراني، ما أسهم في تقديم الإمدادات الطبية والغذائية للاجئين.

«ذا ويكند»

أما المؤلف والمغني العالمي ذا ويكند، فتعهد في أبريل من عام 2024 بتقديم مليوني دولار لدعم الجهود الإنسانية في غزة، وتوفير 18 مليون رغيف خبز لأسر غزة. ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن التمويل سيساعد في إطعام أكثر من 157 ألف فلسطيني لمدة شهر. وقد وفر هذا الدعم السخي الذي قدمه النجم إغاثة حيوية لآلاف الأسر الفلسطينية. وكان النجم قد تبرع سابقاً بمبلغ 2.5 مليون دولار لغزة في ديسمبر 2023، وهو ما يعادل أربعة ملايين وجبة للمدنيين المتضررين.

أوبرا وينفري

أوبرا وينفري، الإعلامية السمراء الشهيرة ذات الأصول الإفريقية الممتدة، التي دخلت بمسيرتها الإعلامية الرائدة وقصة نجاحها الملهمة قائمة أصحاب المليارات، استمرت في تقديم دعمها للفتيات من خلال أكاديمية أوبرا وينفري للقيادة للفتيات في جنوب إفريقيا OWLAG التي قدمت في عام 2024 دعماً تعليمياً كبيراً وعالي الجودة لتمكين أكبر عدد من الفتيات، ما ساعدهن على تحقيق أحلامهن.

جورج كلوني

أما الممثل جورج كلوني، فدعم وأسس على امتداد مسيرته عدداً كبيراً من المؤسسات الخيرية وواصل نشاطاته الإنسانية من خلال منظمتي «The Sentry» و«Not On Our Watch» اللتين شارك في تأسيسهما، وتركز هذه المنظمات على مكافحة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق نزاع مختلفة حول العالم.

ليوناردو دي كابريو

يعد الممثل والناشط البيئي ليوناردو دي كابريو مدافعاً صريحاً عن القضايا البيئية، إذ تدعم مؤسسته التي تحمل اسمه أكثر من 35 مشروعاً مبتكراً للحفاظ على البيئة حول العالم وحماية النظم البيئية الهشة، والأنواع الرئيسة، ليستمر في دعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي وحماية الحياة البرية.