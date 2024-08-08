مشكلات في مركبة ستارلاينر تؤخر مهمة لـ «ناسا»

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إنها أرجأت إطلاقاً روتينياً لرواد فضاء خاصاً بشركة «سبيس إكس» إلى محطة الفضاء الدولية شهراً، لإتاحة المزيد من الوقت لتحليل المشكلات التي تواجه مركبة «ستارلاينر» التابعة لشركة بوينغ، والتي لاتزال ملتحمة بالمحطة.

وكان من المقرر في البداية إطلاق مركبة الفضاء «كرو دراغون» التابعة لـ«سبيس إكس» وعلى متنها أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في 18 الجاري، لكن «ناسا» قالت أول من أمس، إن هذه المهمة التي تحمل اسم «كرو-9» لن تتم قبل 24 سبتمبر المقبل.

وأضافت: «يتيح هذا التعديل مزيداً من الوقت لمديري المهام لاستكمال التخطيط لعودة رحلة اختبار طاقم بوينغ التابعة للوكالة والملتحمة حالياً بالمختبر الذي يدور في المدار».

وانطلقت «ستارلاينر» التابعة لـ«بوينغ» في يونيو الماضي وعلى متنها أول رائدي فضاء يستخدمانها إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة اختبار عالية المخاطر لكنها ضرورية قبل أن تتمكن «ناسا» من اعتماد المركبة لرحلات رواد الفضاء الروتينية، وهو إنجاز حققته كبسولة «كرو دراغون» المماثلة التابعة لشركة «سبيس إكس» في عام 2020.

لكن طال أمد مهمة اختبار «ستارلاينر» التي كان من المتوقع في البداية أن تستمر نحو ثمانية أيام، بسبب مجموعة من المشكلات في نظام دفع المركبة، والذي تعمل بوينغ و«ناسا» جاهدتين على إصلاحه.

وأثارت هذه المشكلات تساؤلات حول قدرة «ستارلاينر» على إعادة طاقمها المكون من رائدي الفضاء بوتش ويلمور وزميلته سوني وليامز إلى الأرض بأمان. وتدرس «ناسا» ما إذا كان سيتعين إعادتهما على متن كبسولة «كرو دراغون» بدلاً من ذلك.