منال بنت محمد: أنشطة مكثفة «للتوازن بين الجنسين» لتعزيز مكانة الدولة وتأثيرها العالمي

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حرص المجلس على تكثيف شراكاته العالمية وتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها ترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات كنموذج رائد في التوازن بين الجنسين الذي يُعد ركيزة محورية للاقتصاد المستدام والازدهار المجتمعي، ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

أنشطة عالمية

وأضافت سموها أن الفترة الماضية شهدت أنشطة عالمية مكثفة للمجلس، تم خلالها تسليط الضوء على التجربة الإماراتية الملهمة في التوازن بين الجنسين والتي تكللت بتحقيق إنجاز نوعي جديد، تمثل في صعود الدولة إلى المركز السابع على مستوى العالم في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وعقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الثاني لعام 2024 برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة المجلس، تم خلاله استعراض إنجازات الفترة الماضية والمشروعات التي يعمل المجلس عليها حالياً بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية المعنية، وعدد من المنظمات الدولية لمواصلة النجاح الذي حققته الدولة في مجال التوازن بين الجنسين والعمل على ترسيخ مكانتها العالمية.

عُقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، والأمينة العامة للاتحاد النسائي العام نورة خليفة السويدي، ووكيل وزارة الخارجية خالد عبدالله بالهول، ووكيل وزارة الاقتصاد عبدالله بن أحمد آل صالح، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للعمالة المساعدة عبدالله علي راشد النعيمي، والأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الريم عبدالله الفلاسي، والمديرة العامة للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان منصور أهلي، ووكيلة وزارة تنمية المجتمع المساعدة لشؤون التنمية الاجتماعية حصة تهلك.

التأثيرات الإيجابية

وصرحت منى المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض التأثيرات الإيجابية للمشاركات الخارجية للمجلس خلال الفترة الماضية، والتي شكلت فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات واستكشاف آفاق جديدة لتوسيع مجالات التعاون البنّاء مع الجهات المعنية كافة على الصعيد الدولي، من أجل تحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين على صعيدي المنطقة والعالم، تأكيداً على حرص الإمارات على دعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

فقد شارك المجلس في الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية المعنية بمشاركة دولة الإمارات في أعمال مجموعة العشرين ( G20) 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعها أخيراً برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من جهات الدولة المشاركة في مختلف مجموعات ومساقات عمل مجموعة العشرين، وتم خلال الاجتماع مناقشة أولويات مشاركة الدولة في اجتماعات مجموعة العشرين بما في ذلك جهود ومشاريع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ما يعكس حرص جهات الدولة كافة على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤية وأهداف الدولة وتعزيز تأثيرها العالمي بهذا الملف الحيوي.

وشارك المجلس في شهر مارس الماضي في اجتماعات لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تُعد أكبر تجمع سنوي بالأمم المتحدة حول التوازن بين الجنسين والنهوض بالمرأة وتمكينها، وعقد لقاءات واجتماعات عدة مع ممثلي عدد من الدول المشاركة ومسؤولي المنظمات الدولية، من بينها الاجتماع مع مسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم خلاله الاتفاق على إطلاق تقرير مشترك في مجال التوازن بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والإنجازات النوعية لدولة الإمارات في هذا المجال.

كما شارك المجلس في أعمال منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن «المساواة بين الجنسين» الذي عقد في باريس خلال شهر يونيو الماضي، حيث شكّل هذا الحدث الدولي منصة مهمة للتعريف بإنجازات دولة الإمارات في تمكين المرأة بالقطاعات المستقبلية كالتكنولوجيا والاستدامة، وتعزيز مجالات الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومشاركتها في منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، الذي سيُعقد في شهر نوفمبر المقبل.

منال بنت محمد:

. مجلس التوازن بين الجنسين حريص على تكثيف شراكاته العالمية وتطبيق أفضل الممارسات.

. التوازن بين الجنسين يُعد ركيزة محورية للاقتصاد المستدام والازدهار المجتمعي، ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

منى المري:

. المشاركات الخارجية للمجلس توفر فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون.