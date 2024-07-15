أشهر يوتيوبر في العالم .. من 300 إلى 300 مليون متابع ويفكر بالترشح للرئاسة

احتفل اليوتيوبر الأمريكي جيمي دونالدسون، الشهير بـ"مستر بيست"، بتحقيقه رقماً قياسياً عالمياً لعدد متابعيه على يوتيوب، مقارناً بين بداياته وفرحة 300 متابع وبين بلوغه اليوم رقم الـ300 مليون.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الكشف عن رغبته بالترشّح إلى منصب رئيس الولايات المتحدة.

وكان "مستر بيست" كتب عبر حسابه على "إكس" الأربعاء الماضي: "إذا كنت رئيساً، فلن أهتم بالخطوط الحزبية، كنت سأجعل الشعب الأمريكي أولويتي الأولى دائماً".

وحرص أيضاً على تقديم خطته في حال وصوله إلى سدة الرئاسة مؤكداً أنه سيركز على توحيد البلاد بدلاً من تقسيمها".

ونشر مستر "بيست" عبر حسابه الخاص على منصة "إكس" "لقطة شاشة Screen Shot" لعدد متابعيه الـ300 مليون، معرباً عن حماسته وسعادته وأرفقه بتعليق: "أتذكر أنني شعرت بالخوف عندما وصلت إلى 300 مشترك قبل 11 عاماً".

ولاقى المنشور أكثر من 15 مليون إعجاب مع نحو نصف مليون تعليق، أشاد معظمها برحلة الصعود الناجحة لليوتيوبر الشهير بتحدياته المثيرة.

وإذ اعتبر أحد المتابعين أن ثلث سكان العالم مشتركون في قناة مستر بيست على "يوتيوب"، توجّه آخرون بالتهنئة على الإنجاز الكبير في عدة سنوات. ورأى آخرون أنه يشكل نموذجاً للإصرار والتخطيط بهدف الوصول إلى النجاح.

وسجلت قناة "مستر بيست" على يوتيوب قبل شهر واحد فقط 270 مليون متابع، متجاوزة بذلك قناة T-Series الهندية العملاقة للموسيقى، التي تضم 269 مليون متابع، وتحتل المرتبة الأولى عالمياً بين القنوات.

وتعرض قناة "مستر بيست" مقاطع فيديو سريعة الأحداث، بإنتاج ضخم يقدّم هدايا سخية بملايين الدولارات مقابل تحديات متنوعة لكن تتميز بضخامتها وأحياناً مخاطرها.

ولا يقتصر نشاط "ميستر بيست" على صناعة مقاطع الفيديو وإطلاق التحديات. واستعرض موقع "أن دي تي في" الهندي أبرز المشاريع التجارية لـ "مستر بيست"، من أشهرها ألواح من الشوكولا وزجاجات عصائر، إضافة إلى أعمال خيرية كثيرة، منها مشروع زراعة 20 مليون شجرة وجمع الملايين لأسباب إنسانية.

ورغم نشاطه على يوتيوب منذ 2012، إلا أن اليوتيوبر الشاب اكتسب شعبية عالمية عام 2018 بعدما قدم آلاف الدولارات في أول تحدياته الضخمة، والذي تضمن نوعاً من ألعاب الخفّة.