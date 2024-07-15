محكمة العدل الأوروبية تمنح «حصانة» للذئاب

رفضت محكمة العدل الأوروبية رفع الحماية الصارمة عن صيد الذئاب في النمسا، بحجة زيادة وتكاثر أعداد الذئاب، داعية منظمات حماية البيئة والحيوانات البرية في النمسا إلى مناقشة بدائل أخرى، لتوفير المزيد من الحماية للمراعي بالمناطق الجبلية من هجمات الذئاب.

وأكدت المحكمة استمرار حماية الذئاب في النمسا، وعدم جواز اصطياد الذئاب فيها إلا بموجب استثناءات صارمة، رافضة منح استثناءات لحظر صيد الذئاب أو تعديل وضع الحماية الممنوحة للذئاب داخل دول الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت منظمات حماية البيئة أن قرار المحكمة مهم بالنسبة للأنواع المحمية بشكل صارم مثل الذئاب، حيث إن إطلاق النار يجب أن يكون هو الملاذ الأخير.