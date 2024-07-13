«حفل النخبة» في إقامة دبي يكرم الكوادر الإدارية والوظيفية

كرّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عدداً من الكوادر الإدارية والوظيفية التي أسهمت في وصول الإدارة العامة إلى مستوى النّخبة.

حضر التكريم، الذي أقيم أمس، كل من نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، ومدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، والمدير العام لهيئة دبي للثقافة والفنون، هالة بدري، والمنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، الدكتور هزاع خلفان النعيمي.

وانطلق «حفل النّخبة» للمرة الأولى بحضور 2000 شخص، مستعرضاً مسيرة 18 عاماً من التطوير والإنجازات التي حققتها الإدارة منذ 2006، مبرزاً الكفاءات المتميزة التي أسهمت في النجاحات المحلية والإقليمية.

وتضمن الحفل تكريماً خاصاً للفريق ضاحي خلفان، والفريق محمد أحمد المري، والفريق الإشرافي «اللجنة العليا» في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وفرق محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي، وأوسمة دبي للتميز الحكومي، وفرق الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية للعامين 2023 و2024، وفئة التميز الوظيفي للجوائز.

وأكد الفريق ضاحي خلفان، في كلمته، نجاح الفريق محمد المري في تحسين الإجراءات، ما عزز تجربة المسافرين، وأكد تفرد وتميز أداء إقامة دبي.

من جانبه، قال الفريق محمد أحمد المري: «مثلت جوائز دبي للتميز في 2006 حافزاً كبيراً لنا، وكنا بحاجة لتحسينات جوهرية، فجاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤيته كمؤشر للتفوق».

وأضاف: «تحسين البنية التحتية، وتطوير التقنيات، وتفعيل قنوات التواصل لتحقيق النخبة، جعلنا نتقدم نحو القمة بفضل التوجيهات والدعم المستمرين».

واستعرض جهود الإدارة العامة على مدى 18 عاماً، مركّزاً على تعزيز الكفاءات الوطنية ببرامج تدريب مستمرة لتحسين مهاراتهم وكفاءاتهم، وتعزيز الرقابة والمتابعة للخدمات المقدمة عبر فحص دوري للأداء وتقييم النتائج لضمان الجودة والفعالية، لافتاً إلى أن دعم التوطين وتوسيع الشراكات كان لهما دور بارز.