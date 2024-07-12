يفرح ويحزن ويغضب .. الكشف عن أول روبوت بمشاعر إنسانية

كشفت الصين عن أول روبوت في العالم مُدعّم بالذكاء الاصطناعي للتعبير عن سلوكيات الإنسان العاطفية، إذ يمكنه الشعور بالحزن والفرح والغضب والسعادة أيضاً.

ويبلغ طول الروبوت "جوانج هوا 1" الذي ابتكره طلاب ومبرمجون من "جامعة فوادن" الصينية، حوالي 165 سم ووزنه حوالي 62 كلغ، ويضم 45 خلية ذكية كنموذج متطوّر للدماغ.

وتسعى الجامعة لإصدار نسخة تجريبية في الأسواق بحلول نهاية عام 2024، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقدّم الروبوت عرضاً مدهشاً خلال الكشف عنه ضمن فعاليات "المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2024"، الذي استضافته مدينة شنغهاي الصينية في الفترة من 4 إلى 8 يوليو الجاري.

وخلال العرض، أظهر الروبوت 4 مشاعر تم برمجته للتعبير عنها من خلال شاشة على شكل وجه.

وحرّك يديه لتتماهى مع هذه المشاعر، التي تنوعت بين الحزن والفرح، الغضب والسعادة، وأرفقها بحركة سير مستقيمة متناسقة مع الشعور الذي يعبر عنه.

ويأتي إطلاق الروبوت في المؤتمر بعد عامين من الدراسات أظهرت أن رعاية المسنين والخدمات الصحية تشكل المجالات الأكثر حاجة إلى استخدام الروبوتات البشرية.

لذلك تم تطويره بهدف المساعدة على تلبية الاحتياجات العاطفية لكبار السن، وفقاً لما ذكره نائب عميد "أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا" في "جامعة فودان" البروفيسور جان تشونج شيويه.

وقال: "رؤيتنا أساسها توفير رفيق "إلكتروني – بشري" قادر على تقديم الرعاية الشخصية والعاطفية إلى كبار السن، لأن تقديم الرعاية من خلال "كيان ميكانيكي" خالٍ من المشاعر سيفشل في توفير الدفء والحنان".

وكشف أنه تم تدعيم "غوانغ هوا 1" بأنزيم "الدوبامين" المسؤول عن السعادة والغضب، بخلاف 18 روبوتاً بشرياً عرضتها الجامعة في المؤتمر.