5 أفلام ألمانية ستنافس على «فهد لوكارنو الذهبي»       

من المقرر أن تتنافس خمسة أفلام ألمانية، أو أفلام ذات مشاركة ألمانية، على جائزة الفهد الذهبي في مهرجان لوكارنو السينمائي.

وقال منظمو المهرجان إن 17 فيلماً من أنحاء العالم ستنافس على الجائزة الكبرى في المنافسة الدولية. ومن المنتظر أن تقام النسخة الـ77 للمهرجان في الفترة من السابع حتى الـ17 من أغسطس المقبل، في بلدة لوكارنو السياحية السويسرية الشهيرة المطلة على بحيرة ماجيوري. وسيتم تمثيل المخرجين والممثلين الألمان في قطاعات مختلفة من الأعمال المحلية والدولية والمشتركة.

وعلى سبيل المثال، يمكن رؤية الممثلتين مارين إيغارت ولويزا هاير، في فيلم «العصفور في المدخنة» للمخرج السويسري رامون رورخير، والممثلة هيلينا تسينجل في «ترانسامازونيا» للمخرجة الألمانية بيا مارا. وسيقدم المخرج كريستوف هوشهاوسلر، المولود في ميونيخ، فيلم العصابات المثير «الموت سيأتي» (لا مور فيندرا).

ويتضمن مهرجان لوكارنو، وهو أحد المهرجانات السينمائية الأوروبية الرئيسة إلى جانب كان وبرلين والبندقية، 225 فيلماً قصيراً وروائياً ووثائقياً على مدار فترته التقليدية التي تستمر 11 يوماً. وستكون سيدة الأعمال السويسرية وراعية الفنون مايا هوفمان، رئيسة المهرجان للمرة الأولى.