الشباب يتحاورون في «بيت الفلسفة» بالفجيرة

استضاف «بيت الفلسفة» في الفجيرة، بالتعاون مع مجلس الفجيرة للشباب، حلقة الشباب الفلسفية، التي شارك فيها عدد من شباب الفجيرة.

وناقشت الجلسة الحوارية في إطار حلقة الشباب مسألة الثورة التكنوإلكترونية، وكيف يمكن للفلسفة أن تسهم في إعلاء قيمة الإنسان في ظل استحواذ الآلة وتحكمها.

وقال مدير بيت الفلسفة أحمد السّماحي: إن «الفلسفة هي فن طرح الأسئلة وصوغ المفاهيم وإعمال العقل النقدي. وعليه، أظهر الشباب الإماراتيّون اليوم قدرة كبيرة على طرح الأسئلة الراهنة، وتمكّنوا من صوغ مفاهيم فلسفية جديدة تلقي الضوء على علاقة الفلسفة ودورها وأثرها في الثّورة التكنوإلكترونيّة، والأهمّ من ذلك كله أنهم تناولوا هذه الثورة بالنقد والتحليل».

من جانبها، تناولت مريم الأميري في مداخلتها أثر التكنولوجيا الحديثة في العلاقات الاجتماعية، مشيرة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي هي في حقيقتها وسائل «تواصل لا اجتماعي»، إذ حلَّ الرقم محل الإنسان، ولم تعد العلاقات الإنسانية التواصلية الحقة تحظى بأهمية، بل بات الإنسان يحاور أخاه الإنسان من وراء شاشة، وبذلك غاب التواصل الحقيقي ليحل محله التواصل الوهمي. ورأت أن التكنولوجيا في ظل غياب تشريعات صارمة تضبط عملها يُمكن أن تؤدي إلى إضعاف القيم الأخلاقية لأنها تتيح لأي شخص أن يطلع من دون ضوابط على منصات لا حدود لها، وأن يتلقى كمّاً من المعلومات والأفكار، بل والعادات والتقاليد الغريبة عن مجتمعه مع كل ما يُمكن أن تنطوي عليه من تفلت أخلاقي باسم الحرية.

بينما تساءلت سارة اليماحي عن إمكانية أن يُغيّر الذكاءُ الاصطناعي مفهوم العمل التقليدي، لافتة إلى أنّ العمل في ظل تطور الذكاء الاصطناعي لم يعد يحتاج إلى مفاهيم العمل التقليدية من مثل الدوام والمكان والزمان، بل بات بالإمكان أن تؤدي الأعمال عن بُعد ومن غير ارتباط مكاني وزماني محدَّدين. وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير روبوتات تؤدي كل الأعمال من دون استثناء بمهارة تفوق المهارة البشرية وهنا مكمن الخطورة.أما حسن عبدالمنعم فرأى أن مسؤولية مراقبة التكنولوجيا الحديثة تقع على عاتق الفلسفة، إذ طالما عنيت الفلسفة بمراقبة العلم وصوغ قوانين أخلاقية تحكم عمله، واليوم ينبغي أن تكمل مهمتها وتراقب عمل الذكاء الاصطناعي وتصوغ قوانين أخلاقية تحد من سطوته وتحول دون القضاء على البعد الإنساني.