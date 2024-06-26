روبوت «ينتحر» بإلقاء نفسه من أعلى الدرج!.. البلد المولع بالإنسان الآلي يحقق

أعلنت بلدية في وسط كوريا الجنوبية فتحها تحقيقاً إثر إلقاء روبوت كان يستعان به في إنجاز المهام البلدية، بنفسه من أعلى الدرج، في هذا البلد المولع بالروبوتات.

وأوضح مسؤول في الفريق البلدي لـ«وكالة فرانس برس» أن هذا الروبوت يساعد منذ عام تقريباً سكان مدينة غومي على القيام بمهام إدارية.

وعُثر عليه الأسبوع الماضي في حال من الخمول عند أسفل الدرج.

وأضاف المسؤول أن شهودَ عيان رأوا الروبوت، قبل سقوطه مباشرة «يدور حول نفسه كما لو أنّ خطباً ما قد أصابه»، مشيراً إلى أن التحقيق مستمر لتحديث ملابسات ما حصل.

وتابع «جُمعت أجزاء (من الروبوت) وستخضع للتحليل» من جانب الشركة التي صممته.

وأعرب مسؤول آخر عن أسفه قائلاً «لقد كان رسمياً جزءاً من بلدية المدينة، وكان واحداً منا».

وكان الروبوت الذي طورته شركة «بير روبوتيكس» في كاليفورنيا، يعمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً، وكانت لديه بطاقة خدمة عامة خاصة به.

وعلى عكس الروبوتات الأخرى المحصورة في طابق واحد، كان في إمكانه طلب المصعد والانتقال من طابق إلى آخر.

وتناولت الصحف المحلية هذا الموضوع، وتساءلت إحداها على الصفحة الأولى: «لماذا تصرف هذا الموظف الحكومي المجتهد بهذه الطريقة؟»، أو ما إذا كان «العمل شاقاً للغاية بالنسبة للروبوت».

وتُعرف كوريا الجنوبية بولعها بالروبوتات، إذ تضم أعلى كثافة منها في العالم، مع إنسان آلي لكل 10 موظفين، وفق الاتحاد الدولي للروبوتات.