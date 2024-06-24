فائدة جديدة لـ "الليمون" لم يكن يتوقعها أحد

عندما يتغير لون الملاءات البيضاء ويبدأ ظهور البقع والاصفرار عليها، فإن حلولاً كثيرة تخطر في البال يتعلق أغلبها بمساحيق الغسيل والمنظفات الشهيرة، لكن لا أحد يفكّر في عصير الليمون !

لكن روث ويلتون، خبيرة النظافة والغسيل، ترى إن كلمة السر تكمن في إضافة عصير الليمون إلى الغسيل العادي إذ يمكن أن يجعل ملاءات السرير وأغطية الوسائد خالية من البقع ويجعل ألوانها ناصحة وزاهية مرة أخرى.

وقالت ويلتون في تقرير نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية إنه "للمساعدة في إزالة البقع العنيدة، ينبغي إضافة عصير الليمون إلى الغسيل مع مسحوق الغسيل العادي أو السائل"، موضحة أن مجرد "ربع كوب من عصير الليمون سيساعد في إزالة العلامات بسبب محتواه من حمض الستريك".

وأشارت ويلتون إلى أن حمض الستريك الموجود في عصير الليمون يمكن أن يذيب بشكل طبيعي بقع العرق والبقايا الأخرى من ملاءات السرير التي تتسبب عادة في تغير ألوانها.

وشرحت أن عصير الليمون عامل تبييض طبيعي وله خصائص مضادة للبكتيريا، لذا فهو يعمل على تفتيح الملاءات مع إزالة أي كائنات دقيقة يمكن أن تساهم في ظهور البقع.

وأوضحت ويلتون أنه "باستخدام مسحوق غسيل عالي الجودة، يمكن غسل ملاءات السرير في درجات حرارة منخفضة مما يساعد في حماية النسيج والألياف وثبات الألوان"، مشيرة إلى أنه "ما لم تكن ملاءات السرير ملطخة ببقع كثيفة، فإن الغسيل عند درجة حرارة 40 درجة مئوية يجب أن يكون كافياً لأن مساحيق الغسيل والسوائل المتوافرة حاليًا مصممة للعمل في درجات حرارة منخفضة".

ونصحت ويلتون بالتأكد أيضًا من عدم استخدام المبيضات أو المواد الكيميائية على ملاءات السرير أبدًا لأنها واحدة من أسوأ منتجات التنظيف المستخدمة لعلاج البقع وستساهم في تغير اللون وتؤدي إلى سرعة تلف الأنسجة، علاوة على أنها تؤدي إلى تفاعل كيميائي مع بقع البروتين مثل العرق مما يمكن أن يؤدي لنتائج عكسية."