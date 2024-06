مات من شدة الفرحة بعد فوزه بالجائزة الكبرى ( فيديو)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لرجل "مات من شدة فرحته" بعد أن فاز بالجائزة الكبرى في كازينو بسنغافورة.

وحسب المعلومات فإن رجلا فاز بمبلغ 4 ملايين دولار في كازينو مارينا باي سنغافورة لكنه أصيب بسكتة قلبية بسبب الإثارة وتوفي.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله بصورة كبيرة الرجل ملقى على الأرض ويحيط به عدد كبير من الأشخاص، فيما يمكن سماع عدد من الأشخاص وهم يصرخون بينما يحاول الموظفون تقديم الإسعافات الأولية له.





A man won $4 million at Marina Bay Singapore Casino but suffered a cardiac arrest from the excitement and died. pic.twitter.com/HMlZLPvadj