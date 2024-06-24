«دبي للثقافة» تعزّز حضورها بجائزتين من «غوف ميديا»

أثرت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) رصيد إنجازاتها الإبداعي بحصولها على جائزتين في مؤتمر «غوف ميديا»، الذي استضافته سنغافورة أخيراً، إذ حصدت جائزة «أفضل مبادرة رقمية في الإمارات - فئة الثقافة والفنون» عن مبادرتها «أبطال رمضان»، وجائزة «حملة العام - فئة الثقافة والفنون» عن مشروع «بينالي دبي للخط».

ويعكس حصول الهيئة على هذه الجوائز حجم تأثير مبادراتها المجتمعية، وقدرتها على دمج الابتكار مع التراث الثقافي، ما يعزز إسهاماتها ودورها في إثراء الحراك الثقافي الذي تشهده دبي.

وتمكنت «دبي للثقافة» عبر مبادرتها «أبطال رمضان» من تقديم نموذج مبتكر للعمل الإنساني، إذ تسعى من خلالها إلى مواصلة أداء رسالتها الإنسانية وسعيها إلى نشر التسامح بين أفراد المجتمع، وإلهام رواد العمل الخيري والإنساني وأصحاب الأيادي البيضاء وتحفيزهم على العطاء ومساندة الأسر المتعففة.

وتُعد «أبطال رمضان» التي انطلقت في 2020، أول مبادرة مجتمعية رقمية نوعية تنظمها «دبي للثقافة»، بالتعاون مع شركائها، وتسعى من خلالها إلى حثّ أبناء المجتمع على استخدام «مطعم افتراضي»، ليتم إيصال الوجبات وطرود المواد التموينية إلى المستفيدين منها بشكل آمن وسريع.

وأكدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، أهمية هذه الجوائز ودورها في إبراز جهود الهيئة ومشاريعها ومبادراتها المختلفة، الهادفة إلى تفعيل الحراك الثقافي الذي تشهده دبي. وقالت: «تواصل (دبي للثقافة) الالتزام بمسؤولياتها المجتمعية والثقافية وإظهار ما يتمتع به المجتمع الإماراتي من قيم الخير والإنسانية، إلى جانب تعزيز بيئة الإمارة المتفردة وإبراز ما تمتلكه من إمكانات وقدرات كبيرة قادرة على جذب المبدعين وأصحاب المواهب».

وأعربت عن اعتزاز «دبي للثقافة» بهذه الجوائز التي تعكس تميزها على الساحة المحلية، مشيرة إلى حرص الهيئة على إثراء مسيرتها بإنجازات نوعية، من خلال إعداد كوادرها وفرق عملها وتعزيز ثقافة الابتكار لديهم.

من جانبها، قالت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، إن هذه الجوائز تعكس أهمية المشاريع التي تنفذها الهيئة، مضيفة: «تسعى (دبي للثقافة) من خلال مبادراتها وبرامجها المختلفة إلى تجسيد جوهر رسالتها الثقافية ودورها في تفعيل الحراك الإبداعي المحلي، إلى جانب التزامها بمسؤولياتها الثقافية والمجتمعية، إذ تمكنت عبر (بينالي دبي للخط) من ترسيخ مكانة الإمارة على الخريطة العالمية، وإبراز حرصها على صون وحفظ فن الخط، كما نجحت من خلال مبادرة (أبطال رمضان) في إحداث فرق واضح في المجتمع، وإبراز ما يتمتع به من قيم العطاء والتسامح، وهو ما يتناغم مع طموحات دبي ورؤاها بأن تكون عاصمة عالمية للعمل الإنساني».

يشار إلى أن مؤتمر «غوف ميديا» يعد حدثاً سنوياً يسلط الضوء على المشاريع والمبادرات الحكومية المتميزة في آسيا، والتي تسهم في رفع مستوى رفاهية السكان في المنطقة.

جهود ملهمة

عكس فوز الحملة الترويجية التي رافقت «بينالي دبي للخط»، أول بينالي في الإمارة، الجهود الملهمة التي بذلتها «دبي للثقافة»، والأساليب المتعددة التي حولت المساحات العامة إلى تجارب خطية أسهمت في إثراء معرفة الزوار بهذا الفن.