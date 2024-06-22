السعودية تغلق مطعمين شهيرين بعد تسجيل حالات تسمم جماعي

أغلقت الجهات المختصة في السعودية، فرعين لمطعمين شهيرين للوجبات السريعة في جنوب البلاد، بعد تسجيل حالات تسمم جماعي تجاوزت مئة حالة، ممن تناولوا وجبات من المطعمين.

وظهرت حالات التسمم بدءًا من ثاني أيام عيد الأضحى المنصرم في محافظة (أبوعريش) في منطقة جازان، ولكن لم تسجل أي حالات خطيرة أو وفيات.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن المصابين بالتسمم تلقوا العلاج في قسم الطوارئ في مستشفى (أبوعريش)، قبل مغادرتهم نحو منازلهم.

وأعلنت إمارة منطقة جازان، في بيان، عن تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الحادثة، مع تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على المطاعم والمنشآت التي تزاول نشاط بيع المواد الغذائية في محافظات المنطقة جميعها ومدينة جيزان.

وقال البيان، إن أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر آل سعود، وجّه برفع نتائج التحقيق بشكل عاجل.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان، تسجيل عشرات حالات التسمم في منطقة الرياض، الشهر الماضي، انتهت إحداها بوفاة، وقادت لفتح تحقيق موسع قاد لسحب منتج مايونيز شهير من الأسواق والمطاعم في البلاد بعد اكتشاف تلوثه بنوع من البكتيريا، وارتباطه بالحادثة.