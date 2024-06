قيلولة رجل مرهق تستدعي قوة الشرطة (فيديو)

استنجد سكان قرية هندية بالشرطة بعدما وجدوا جثة طافية في بركة مياههم، ليتبين لاحقاً أنه رجل يأخذ قيلولة طويلة ويبرد جسده في يوم صيفي حار.

ومنح سكان قرية ريديبورام كوفيلاكونتا في ولاية أندرا براديش الهندية، الأمر بعض الوقت قبل أن يصابوا بالذعر ويتصلوا بالشرطة، بعدما لاحظوا وجود جثة بشرية بلا حراك في البركة الخاصة بمنطقتهم. وقال موقع أوديتي الذي نقل الخبر أن السكان حاولوا التحرش بالرجل عندما اكتشفوه لأول مرة، حوالي الساعة 7 صباحًا، لكن لم يصدر عنه أي رد، وحين تبين أنه لم يتحرك حتى الساعة 12 ظهرًا، قرروا أخيرًا الاتصال بالسلطات.

وهرعت وحدة من الشرطة وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، حيث عثرت بالفعل على جسد بشري طاف على الماء ليتبين بعد تحريكه أنه رجل مرهق يغفو في الماء بعد فترة عمل شاقة استمرت 10 أيام في محجر محلي.

ويُظهر مقطع قصير نشره الصحفي الاستقصائي سوداكار أودومولا على الإنترنت أحد ضباط الشرطة وهو يتطوع للنزول في الماء وسحب الجثة من ذراعها، فقط ليعود الرجل العائم إلى الحياة فجأة، متفاجئًا من كل الاهتمام الذي يحيط به، ويمكن سماع الناس من حوله وهم ينفجرون بالضحك بينما يكافح "الرجل الميت" لفهم ما يحدث.

وقال الرجل للشرطة إنه أفرط في تناول الكثير من الكحول بعد 10 أيام من العمل الشاق في مقلع قريب، لذلك قرر الذهاب للسباحة في البركة ليبرد جسده وينعش نفسه، لكنه تعب بسرعة كبيرة ومن ثم دخل في نوم عميق لدرجة أنه لم يسمع قط الناس يصرخون عليه من حافة الماء.

