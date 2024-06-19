حرارة اليونان تقتل 5 سياح

ذكرت تقارير إعلامية أن خمسة سائحين على الأقل لقوا حتفهم، وفُقد آخرون مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال طبيب القلب توماس جيانوليس: «الكثير من السائحين قللوا من خطورة الجهد المرتبط بالمشي في ضوء الشمس بصورة مباشرة». وأضاف: «يمكن أن ترتفع درجة الحرارة إلى 37 درجة مئوية في الظل، وترتفع بسهولة إلى 60 درجة مئوية في الشمس».

وهذا يفاقم من خطورة الجفاف وضربات الشمس. وأضاف جيانوليس: «كما أن الخطورة تزداد في حال كان الشخص كبيراً في السن».

ومن بين الذين لقوا حتفهم والذين فقدوا سائحون تراوح أعمارهم بين 55 و80 عاماً.

وشهدت اليونان، خلال الأسبوعين الماضيين، موجات حر متتالية، حيث تجاوزت درجات الحرارة 30 درجة مئوية، في أجزاء كثيرة من البلاد، وقامت الدولة باتخاذ الكثير من الإجراءات الاحترازية، وطلبت من المقيمين والسياح تجنب الخروج في أوقات الظهيرة أو التعرض للشمس بشكل مباشر.