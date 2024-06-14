انتحار طالب مصري .. وطالبة مغربية بسبب امتحانات "الثانوية العامة"

أقدم طالب في الصف الثالث الثانوي بمصر على إنهاء حياته شنقًا داخل غرفة منزله في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا جنوب البلاد.

وانتحر الطالب قبل ساعات من بدء امتحانات الثانوية العامة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة طالب مشنوق داخل منزله.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الطالب "م.خ.أ" قد شنق نفسه داخل غرفته، مع عدم وجود أي شبهة جنائية.

وأوضحت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الطالب كان يعاني من اضطرابات نفسية منذ عدة أشهر، وهو ما دفعه للانتحار قبل ساعات قليلة من بدء الامتحانات.

وفي حادثة مأساوية في المغرب، أقدمت طالبة في السنة الثانية من البكالوريا على الانتحار بعد طردها من قاعة الامتحان بمدينة آسفي، يوم الإثنين.

وكان قد تم ضبط الطالبة، البالغة من العمر 17 عامًا، وهي تغشّ في الامتحان، ما أدى إلى طردها من قبل مراقبي القاعة.

وبعد انتحارها، وجدت السلطات تسجيلا صوتيا للطالبة، تتحدث خلاله عن واقعة طردها من الامتحان، وخوفها من العقوبة بعد ضبطها في حالة غش.

وطلبت الطالبة من أسرتها والجميع أن يسامحوها وأن يدعو لها بالرحمة.