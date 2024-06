رونالدو وعمر الشريف وويل سميث .. قبل عمرو دياب 5 صفعات صدمت الناس (فيديوهات)

انتشر فيديو "صفعة" الفنان المصري عمرو دياب، لأحد المعجبين، بشكل كبير، في الأيام الثلاثة الأخيرة، واختلفت الآراء حول المخطئ في اللقطة، كما أعادت للأذهان حوادث مشابهة شهيرة لمشاهير حول العالم.

فخلال السنوات الماضية، التقطت كاميرات التلفزيون، أو كاميرات الهواتف، لقطات مشابهة للقطة عمرو دياب، أثارت الاندهاش، وأظهرت فقدان السيطرة عند بعض المشاهير.

وهنا أبرز 5 "صفعات" هزت الرأي العام في الأعوام الأخيرة حسب ما استذكرتها "سكاي نيوز":

1 رونالدو والطفل

في أبريل 2022، اعتدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على طفل مشجع لنادي إيفرتون، فبعد لقاء مانشستر يونايتد أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، وخلال خروج اللاعبين، أقدم رونالدو على "صفع" هاتف أحد مشجعي إيفرتون، الذي يبدو أنه استفزه، مما أدى لكسر الهاتف. وعندما كان رونالدو يهم بالخروج، قام بضرب هاتف مشجع لإيفرتون كان يقوم بتصويره، ليرتطم الهاتف بالأرض ويتهشم.

وكتب رونالدو على حسابه بإنستغرام: "أود الاعتذار عن لحظة غضبي، وإن كان ممكنا، أود أن أدعو هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد، تعزيزا للروح الرياضية". وفتحت السلطات تحقيقا في الواقعة، واكتفت لاحقا بتوجيه إنذار لرونالدو على تصرفه دون مخالفات. وربما لا تصنف حادثة رونالدو "بالصفعة" لأنها لم توجه لوجه شخص آخر، لكنها بالتأكيد مثلت اعتداء مثيرا للجدل.

2 حسين الشحات والشيبي

رصدت الكاميرات اعتداء نجم الأهلي المصري حسين الشحات على اللاعب المغربي محمد الشيبي بـ"صفعة"، في أعقاب خسارة الأهلي بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز، في يوليو 2023. وبعد الواقعة استمعت النيابة لمحمد الشيبي في بلاغ اتهم فيه الشحات بالاعتداء عليه بالضرب والسب، لتنتشر القصة وتصبح قضية رأي عام في مصر. وأصدرت محكمة جنح في القاهرة، قبل أيام، حكما بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ في حق لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في قضية الاعتداء على لاعب بيراميدز محمد الشيبي. وكشفت وسائل إعلام مصرية أن محكمة جنح مدينة نصر قضت أيضا بحرمان الشحات من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات وأداء 100 ألف جنيه كتعويض مادي.

3 صفعة على وجه الرئيس الفرنسي

خلال تحيته لجماهير اجتمعت للقائه، تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لصفعة قوية على وجهه، من قبل أحد الشبان، في صيف 2021. وقالت قناة (بي إف إم) التلفزيونية إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على شخصين، بعدما صفع رجل الرئيس إيمانويل ماكرون على وجهه، خلال جولة مع حشد من الناس في منطقة دروم بجنوب شرق فرنسا.

وانتشر وقتها مقطع مصور جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رجل يرتدي قميصا أخضر ونظارة وكمامة وهو يهتف "تسقط الماكرونية" ثم يوجه إلى ماكرون صفعة قوية على الوجه.

4 عمر الشريف وعائشة الدوري

في 2011، حاولت مذيعة أن تلتقط صورة مع عمر الشريف خلال وجوده في مهرجان "تريبيكا" السينمائي بالدوحة، إلّا أن رد فعله كان غريبا إذ صفعها على وجهها.

وفجرت قضية صفع عمر الشريف للمذيعة العراقية عائشة الدوري، ردود فعل غاضبة في أغلب وسائل الإعلام، الأمر الذي أجبر إيناس بكر، المتحدثة الإعلامية باسم الفنان، على الخروج عن صمتها والرد بالقول إن ما دفع الشريف للتهور مع إحدى معجباته كان حالة الاستفزاز التي يعاني منها في المهرجانات.

5 صفعة ويل سميث التي هزت أميركا

شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 واقعة مفاجئة، حيث صفع نجم هوليوود ويل سميث الممثل الأميركي الكوميدي مقدم الحفل كريس روك، بعد إلقاء الأخيرة نكتة عن زوجة الأول.

وصفع سميث قبل تسلمه جائزة أوسكار أفضل ممثل، روك على وجهه براحة يده، ووجه له السباب بسبب سخرية الأخير من مظهر زوجة سميث المصابة بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة.

وبدت صفعة ويل سميث للوهلة الأولى على أنها مزحة مكتوبة مسبقا، لكنها سرعان ما تحولت إلى لقطة أيقونية مثيرة للجدل، لا زال الحديث عنها جاريا إلى اليوم.

