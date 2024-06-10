أول «روبوت» يمشي على سور الصين العظيم

أصبح الروبوت «XBot-L» الذي أنتجته شركة صينية، أول روبوت في العالم يمشي بأقدامه على سور الصين العظيم، الذي يُعدّ من بين عجائب الدنيا.

وذكر خبراء في شركة Robot Era، أن الروبوت الجديد أظهر خلال المشي على السور استقراراً وقدرة على المناورة، وسار بثقة على السور وصعد الدرج بنجاح.

وأشار الخبراء إلى أن تكنولوجيا «Perceptive RL» تسمح للروبوت بالتعرف إلى الوسط المحيط، واتخاذ القرار في مناطق غير مألوفة، بحيث يمكنه تحليل نوعية وجودة الطريق، وتغيير مشيته في الوقت المناسب.

يذكر أن معهد علوم المعلومات التابع لجامعة تشينخوا في الصين، هو الذي أسس شركة «Robot Era»، ومن المتوقع أن يحصل الروبوت الجديد على مهارات جديدة، مثل استخدام المصعد، كما تنوي الشركة تصميم روبوت بشري أكثر تطوراً.