مراسلة البيت الأبيض تتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

فوجئت مراسلة البيت الأبيض كيلي ماير أثناء البث بسقوط طائر كبير على رأسها قبل لحظات من بثها المباشر على شاشة التلفزيون، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكانت كيلي ماير تستعد لبثها مع NewsNation، عندما فجأها الطائر وقف على رأسها، مما أفزعها وجعلها تصرخ.

وقالت كيلى ماير : "شعرت بشيء يهبط على رأسي، وشعرت إنها مخالب صغيرة، واستدرت واعتقدت أنني رأيت الحمامة ولكني لم أصدق ذلك".

وشاركت المراسلة مقطع الفيديو مع متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقا، وعلقت: "أعلم أنه كان هناك الكثير من الأخبار اليوم ولكن طائراً هبط على رأسي في البيت الأبيض قبل أن أبدأ البث المباشر.. لقد أراد فقط الاستماع إلى الموسيقى. التقطته غرفة الموجز الخاصة بنا وحفظته بالطبع لمتعة المشاهدة".

GUYS. I know there was a lot of news today but a bird landed on my head at the White House right before I went live with @LelandVittert @NewsNation.



He really just wanted to tune in.



Our feeds room caught it and saved it of course for your viewing pleasure.🐦‍⬛🤣 pic.twitter.com/EkJV0TzS7k