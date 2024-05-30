دراسة: تكرار الكوابيس أثناء النوم ربما يُنذر بأمراض خطرة

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون بجامعة «كامبريدج» في المملكة المتحدة، أن تكرار رؤية الكوابيس قد يشير إلى بداية استفحال بعض الأمراض المزمنة، مثل مرض الذئبة وأمراض المناعة الذاتية الأخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.



وشملت الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة «eClinicalMedicine»، عدد 400 طبيب و676 شخصاً مصاباً بمرض الذئبة، كما تم إجراء مقابلات تفصيلية مع 50 طبيباً و69 شخصاً يعانون أمراض الروماتيزم والأمراض المناعية.

ووجد الباحثون أن 3 من كل 5 مرضى بمرض الذئبة، و1 من كل 3 مرضى يعانون أمراض أخرى مرتبطة بالروماتيزم، كانوا يعانون كوابيس مزعجة وحادة بشكل متزايد، وغالباً ما تتضمن هذه الكوابيس السقوط أو التعرض للهجوم أو الوقوع في فخ أو السحق أو ارتكاب جريمة قتل.

من جهتها، أشارت مؤلفة الدراسة الرئيسية، والباحثة في قسم الصحة العامة والرعاية الأولية في جامعة «كامبريدج» في المملكة المتحدة، ميلاني سلون، إلى أن مثل هذه الأعراض غير المعتادة قد تكون مؤشراً على تفاقم مرض موجود بالأساس، ما يتطلب علاجاً طبياً.

ومرض الذئبة هو مرض مزمن، حيث يحدث خللاً بجهاز المناعة في الجسم، ويهاجم الأنسجة السليمة ويسبب التهاباً وألماً دائماً، بما في ذلك خلايا الدم والدماغ والقلب والمفاصل والعضلات والكلى والكبد والرئتان.

وأكدت الأستاذة المساعدة في طب النوم والطب النفسي والعلوم السلوكية في كلية «فاينبرغ» للطب بجامعة «نورث وسترن» في شيكاغو، جنيفر موندت، أنها سعيدة لأن الدراسة ركزت على الكوابيس.

وتابعت: «على الرغم من أن الكوابيس مشكلة مزعجة للغاية في العديد من الحالات الطبية والنفسية، فإنه من النادر ما يتم التركيز عليها، إلا في سياق اضطراب ما بعد الصدمة». وأضافت: «أظهرت دراسة حديثة أن 18% من الأشخاص المصابين بكوفيد طويل الأمد يعانون كوابيس متكررة».