خطوط جوية خاصة بالكلاب

لا مزيد من الأقفاص في حجرة الأمتعة أو تهريب الحيوانات بالسر، إذ بات للكلاب أخيرا طيرانهم الخاص الذي يصطحبون به مالكيهم دون أية تعقيدات أو شكوى من قبل المسافرين الآخرين.

إذ أعلنت شركة (نباح) Bark، التي تدير متجرا عبر الإنترنت يحمل الاسم نفسه، والمتخصصة في منتجات الكلاب (الألعاب والأطعمة والحلويات وما إلى ذلك)، أنها ستفتتح شركة طيران ستوفر للكلاب عرضًا حصريًا و تجربة مدللة. وأنه ابتداءً من يوم الخميس 23 مايو الجاري ، بدأت شركة Bark Air رحلات جوية على متن طائرة Gulfstream G5 المستأجرة للبشر ورفاقهم من الكلاب.

ويمكن للطائرة أن تستوعب 15 كلبًا وشخصا، ولكن من أجل سلامة وراحة الركاب، لا تبيع الشركة أكثر من 10 تذاكر لكل رحلة. ويمنح شراء التذكرة تصريحًا لكلب وإنسان، فيما تتوفر تصاريح بشرية أخرى مقابل تكلفة إضافية. وتقتصر المسارات حاليًا بين نيويورك ولوس أنجلوس ولندن، لكن الشركة ستسمح للعملاء باقتراح مسارات على موقعهم الإلكتروني على أمل تضمين وجهات أخرى قريبًا وتكشف الشركة أنه تم بالفعل تقديم أكثر من 15000 طلب طريق.

ويقوم فريق الخدمات وفقا لمحطة "أي بي سي" في الشركة بإرشاد العملاء (وكلابهم) خلال عملية التسجيل والأمن، حيث يقومون بتزويد الشخص بأي شيء قد يحتاجه لقضاء الرحلة مع الكلب الخاص به بما في ذلك الحلوى والمقاود وأكياس البراز والمزيد، كما سيتم تجهيز مقصورة الطائرة نفسها بالموسيقى والمناشف المعطرة بالخزامى. وتقوم الشركة بتقديم المشروبات المفضلة للكلاب أثناء الإقلاع والهبوط لتجنب الانزعاج المؤلم في الأذن بسبب التغيرات في ضغط الهواء.

وقالت الشركة أنها ترحب بالكلاب من جميع الأشكال والأحجام، وأنه رغم ذلك فإنه سيتم الاستفسار مع المالكين عن مزاج كلابهم قبل الصعود إلى الطائرة، إذ تحتوي الطائرات على أماكن محددة مخصصة للكلاب الأكثر خجلاً.

وأخيرا لا يُسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بالسفر على تلك الرحلات، كما لم توضح الشركة إن كانت ستفتتح خطوط طيران للقطط أيضا.