منها إدارة الوزن وإزالة السموم.. 7 فوائد صحيّة مذهلة لشرب نقيع الينسون





يبحث معظم المتحمسين للصحة عن تدابير لإزالة السموم من أجسادهم وتعزيز صحتهم بشكل عام. وان إحدى الطرق لإزالة السموم من الجسم هي تناول نقيع الينسون النجمي بانتظام. الينسون النجمي هو نوع من التوابل المعروفة بنكهتها المميزة وخصائصها العديدة المعززة للصحة.

فوائد نقيع الينسون النجمي وكيفية صنعه في المنزل

وفق تقرير جديد نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص، فان الفوائد الصحية لنقيع الينسون النجمي عديدة من بينها:

يدعم الهضم

يشتهر الينسون النجمي بخصائصه الطاردة للريح، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف المضايقات الهضمية، مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم. وإن غمر الينسون النجمي بالماء يسمح بإطلاق الزيوت والمركبات الأساسية، ما يعزز الهضم الصحي ويوفر الراحة من مشاكل الجهاز الهضمي.

يعزز وظيفة المناعة

نقيع الينسون النجمي غني بمضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد في تقوية جهاز المناعة عن طريق مكافحة الإجهاد التأكسدي وتحييد الجذور الحرة.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2018، فان المواد الكيميائية الموجودة في الينسون النجمي قد تساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم. وبالتالي، فإن الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب قد يساهم في صحة المناعة بشكل عام، ما يقلل من خطر العدوى والأمراض.

يعزز إزالة السموم

يساعد شرب نقيع الينسون النجمي في طرد السموم من الجسم وتعزيز عملية التطهير والتنقية من الداخل. ويرجع ذلك إلى وجود مركبات طبيعية فيه، بما في ذلك مركبات الفلافونويد والبوليفينول. حيث تمتلك هذه المركبات خصائص إزالة السموم التي تدعم عمليات إزالة السموم الطبيعية في الجسم.

إدارة الوزن

يعد البقاء رطبًا أمرًا ضروريًا للحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي ودعم جهود إدارة الوزن. لذلك، ابدأ باستبدال المشروبات السكرية أو المحملة بالسعرات الحرارية بالمياه المملوءة باليانسون. بهذه الطريقة يمكنك دعم أهدافك في إنقاص الوزن بينما تستمتع بمشروب منعش ولذيذ.

ووفقًا لدراسة نشرت بمجلة «Nutrients MDPI» عام 2022، فهو أيضًا بمثابة وسيلة فعالة للحفاظ على مستويات الترطيب والحد من الرغبة الشديدة في تناول المشروبات السكرية أو الغنية بالسعرات الحرارية.

يعزز صحة الجلد

مضادات الأكسدة والمواد المغذية الموجودة بنقيع الينسون النجمي يمكن أن تساعد في مكافحة أضرار الجذور الحرة وتعزيز تجديد الجلد. ونتيجة لذلك، فإن الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب قد يساهم في صحة الجلد وحيويته بشكل عام.

وحسب دراسة أجريت عام 2024، تم التأكيد على التركيب الكيميائي للينسون النجمي، الغني بالمركبات النشطة بيولوجيًا التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة، كأساس لمزايا العناية بالبشرة.

يهدئ مشاكل الجهاز التنفسي

يحتوي الينسون النجمي على مركبات، مثل حمض الشيكيميك، الذي له خصائص مضادة للفيروسات وطاردة للبلغم يمكن أن تساعد في تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي مثل السعال ونزلات البرد والاحتقان.

قد يؤدي استهلاك نقيع الينسون النجمي إلى تخفيف الانزعاج التنفسي وتعزيز التنفس بشكل أكثر وضوحًا.

يدعم التوازن الهرموني

يحتوي الينسون النجمي على فيتويستروغنز، وهي مركبات نباتية تحاكي تأثيرات هرمون الاستروجين في الجسم. قد تساعد هذه المركبات في تنظيم الاختلالات الهرمونية وتخفيف الأعراض المرتبطة بالحيض وانقطاع الطمث.

لذلك فإن دمج نقيع الينسون النجمي في روتينك يمكن أن يدعم التوازن الهرموني والصحة العامة.