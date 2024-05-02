في يومهم.. عمال بلدية الحمرية يزورون القرية العالمية

نظمت بلدية الحمرية رحلة لكوادرها العمالية إلى القرية العالمية في دبي، بالتزامن مع يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، وذلك تقديراً لجهود العمال ودورهم في بناء المجتمع.

وجاءت المبادرة لاطلاع العمال على ما تتضمنه القرية العالمية من تنوع ثقافي وحضاري كبير.

وأكد مدير بلدية الحمرية مبارك راشد الشامسي، حرص البلدية على المشاركة في مختلف الفعاليات العالمية، عبر أنشطة تعزز من الترابط بين الكوادر وتجعلهم أسرة واحدة، وتنظيم فعاليات ترفيهية تسهم في توفير بيئة عمل سعيدة محفزة للعمال على تأدية مهامهم.

وأضاف أن بلدية الحمرية تولي العمال جل الاهتمام والرعاية، بما يضمن حقوقهم، ويوفر لهم بيئة مثالية للعمل.