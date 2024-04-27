ضرب وسحل محامية لبنانية أمام المحكمة .. والجاني زوج موكلتها

شهد الشارع اللبناني ضجة خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو، يوثق تعرض محامية للضرب والسحل على يد زوج موكلتها وشخص آخر.

وتعرّضت المحامية للضرب أمام محكمة بمنطقة الشياح جنوب العاصمة بيروت، على خلفية دعوى طلاق تتوكل فيها المحامية سوزي بو حمدان عن الزوجة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وعلى الفور، أصدرت نقابة المحامين في بيروت بياناً، استنكرت فيه الاعتداء على المحامية سوزي بو حمدان على يد شخصين، قالت النقابة أنهما "باتا معروفين من الجميع".

وأضافت أن نقيب المحامين، فادي مصري، تحرك على الفور، وكلف مفوضة قصر العدل مايا الزغريني بمتابعة الواقعة مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وأشارت النقابة إلى أنها ستأخذ صفة الادعاء الشخصي إلى جانب المحامية بو حمدان، موضحة أن المحامي العام الاستئنافي أصدر إشارة إحضار بحق المعتدين.

وطالبت نقابة المحامين في بيروت القضاء المختص بتوقيع أقصى العقوبات بحق المعتدين، فيما تقدمت المجني عليها بشكوى فورية أمام مخفر الطيونة.