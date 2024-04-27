طبعة صينية من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»

صدرت حديثاً النسخة الصينية من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، لمؤلفه الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتأتي هذه النسخة الجديدة بعد صدور ترجمتين للكتاب باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

ويلقي الكتاب الضوء على أبرز المحطات في سيرة ومسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويوضح أن صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، شخصية عسكرية قضى جُلّ حياته في المؤسسة العسكرية، ويُعد من القيادات المعاصرة الفذة والمتواضعة التي تخط صفحات التاريخ بماء من ذهب.

ويتناول الكتاب المسيرة الميمونة لصاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، لاسيما محطات النشأة والتعليم والالتحاق بالقوات المسلحة والعمل فيها، ودوره في تطويرها، ودوره السياسي والاقتصادي والعسكري، عندما كان ولياً لعهد إمارة أبوظبي، وكذلك المحطة الأهم، وهي رئاسته للدولة بإجماع شعبي منقطع النظير، إضافة إلى إنجازاته الهائلة، ومبادراته الكثيرة للنهوض بدولة الإمارات.

ويتيح صدور الكتاب باللغة الصينية، إطلاع جمهور أوسع من القراء في آسيا - إلى جانب القراء في أوروبا وإفريقيا - على أهم محطات المسيرة الميمونة لدولة الإمارات، والإنجازات العظيمة لصاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله. ويستعرض الكتاب سياسات ومبادرات صاحب السمو، لتكون نبراساً للأجيال الحالية والمقبلة في دولة الإمارات.

وستسهم الطبعة الصينية في تعريف العالم الناطق بتلك اللغة، بتفاصيل الدور الذي يقوم به صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، من أجل تعزيز التسامح ونشر قيم الأخوة الإنسانية وصناعة السلام، وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم، إضافة إلى تحقيق الريادة العالمية لدولة الإمارات في جميع المجالات، بما في ذلك القطاعات الحيوية، كالتعليم والطاقة والتكنولوجيا، لاسيما تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتمثّل النسخة الصينية من هذا الكتاب الاستراتيجي المهم، إضافة كبرى للمكتبات الأجنبية، نظراً لتناوله مسيرة قيادة حكيمة ورشيدة وملهمة، مليئة بالدروس المستفادة للأجيال الحالية والمقبلة في دولة الإمارات ودول العالم، خصوصاً أنها حققت ومازالت تحقق - بتفانٍ وحب وإخلاص لدولتها - نقلات نوعية في المجالات كافة، ويشهد لها العالم كله، وينظر إليها بتقدير واحترام.

وتشمل هذه النسخة من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» أيضاً ملاحق، تضم ترجمة للقصائد الشعرية التي نظمها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إضافة إلى صور سموه خلال محطاته السياسية والعسكرية المختلفة.

. يتيح صدور الكتاب باللغة الصينية، إطلاع جمهور أوسع من القراء في آسيا على أهم محطات المسيرة الميمونة لدولة الإمارات.

. النسخة الصينية من الكتاب تمثّل إضافة كبيرة للمكتبات الأجنبية، نظراً لتناوله مسيرة قيادة حكيمة ورشيدة وملهمة.