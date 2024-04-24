«دبي الخيرية» تستعرض إنجازاتها وخدماتها في «ديهاد 2024»

تشارك جمعية دبي الخيرية في فعاليات الدورة الـ20 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير (ديهاد 2024)، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 23 إلى 25 أبريل الجاري، تحت شعار «الدبلوماسية وثقافة العمل الإنساني.. نظرة نحو المستقبل».

وأفادت الجمعية في بيان، أمس، بأنها تشارك في «ديهاد 2024»، باعتبارها الراعي الذهبي للحدث، من خلال جناح خاص تستعرض عبره إنجازاتها وأحدث مشروعاتها وخدماتها الإلكترونية التي تقدمها للمتعاملين، تحت شعار «الابتكار والاستدامة في العمل الخيري»، مشيرة إلى أنها ستعقد ورشة بعنوان «قواعد الابتكار» يقدمها الخبير الاستراتيجي في الجمعية الدكتور محمد سعيد، غداً الخميس.

وقال المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، إن «المشاركة في معرض ومؤتمر (ديهاد 2024) تأتي في إطار مساعي الجمعية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمات والجمعيات والمؤسسات المعنية بمخاطبة احتياجات المتضررين من الأزمات والكوارث، إضافة إلى تبادل المعرفة ومواكبة آخر التطورات والابتكارات في المجال الإنساني والإغاثي والتنموي، وتتخذ من جناحها فرصة مهمة للتلاقي والحوار البنّاء مع مختلف القيادات التي تهتم بالشأن الإنساني والإغاثي». وأضاف: «نستثمر هذه المنصة الإنسانية العالمية لتقديم لمحة موجزة عن أهم الإنجازات والمشروعات التنموية والإغاثية التي نفذتها الجمعية داخل الإمارات وحول العالم، حيث يزوّد جناح جمعية دبي الخيرية، الزائرين بكل المعلومات والنشرات التي تقدم نبذة عن أنشطة الجمعية وبرامجها ومشروعاتها المختلفة على الساحة المحلية والدولية».

وأشار السويدي إلى أن مؤتمر ومعرض «ديهاد»، يمثل أكبر منصة إنسانية في المنطقة والعالم، تجمع صناع القرار من مختلف الجهات الإنسانية الفاعلة، بهدف تسليط الضوء على القضايا الإنسانية وتعزيز أوجه التعاون لبناء مستقبل أفضل، مؤكداً أن دولة الإمارات كانت ومازالت سباقة إلى دعم العمل الإنساني والإغاثي حول العالم.