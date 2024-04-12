4 توابل تعزز قوة العقل

هناك خطوات يمكننا اتخاذها لمحاولة الحفاظ على صحة أدمغتنا قدر الإمكان، ويعد النظام الغذائي الصحي والمتوازن أحد أهم الطرق الموصى بها.

وكشف خبير الأغذية ومؤسس Seasoned Pioneers، مات ويبستر، عن 4 توابل يمكن أن تساعد في تعزيز قوة الدماغ، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

الزنجبيل

يعد الزنجبيل من التوابل القوية عندما يتعلق الأمر بصحة الدماغ.

وقال ويبستر: "يحتوي الزنجبيل على مئات المواد الكيميائية النباتية، والتي تحمي جميعها من الإجهاد التأكسدي الذي قد يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة، ويُعتقد أنه أحد المحركات الرئيسية لمرض ألزهايمر".

الكركم

قال ويبستر: "إن مركبه الرئيسي، الكركمين، يحتوي على خصائص وقائية عصبية تساعد على حماية حدة الدماغ".

وأضاف: "إنه يساعد على تعزيز وظيفة الذاكرة وتقليل ضبابية الدماغ وتحسين الإدراك. ووُجد أن الكركمين يزيد من مستويات هرمون النمو BDNF، والذي ينخفض لدى الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر".

القرفة

كشف ويبستر أن القرفة مليئة بمضادات الأكسدة التي تمنع تراكم البروتين في الدماغ المرتبط بمرض ألزهايمر ومرض باركنسون.

وتابع: "لا يقتصر الأمر على تحفيز عملية التعلم وتكوين ذكريات جديدة، ومساعدة الخلايا العصبية على تكوين وإجراء اتصالات جديدة، ولكن القرفة تحتوي أيضا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ من الآثار السلبية للتوتر".

الفلفل الأسود

قد يكون الفلفل الأسود أحد أكثر التوابل شيوعا في العالم، كما أنه من التوابل الممتازة لصحة الدماغ.

وأضاف ويبستر: "المركب الطبي الرئيسي في الفلفل الأسود هو البيبيرين، ويحتوي على كميات عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع أي ضرر لخلايا الدماغ السليمة. كما يعمل الفلفل الأسود أيضا على تحسين الوظيفة الإدراكية والذاكرة عن طريق تحفيز المسارات الكيميائية إلى الدماغ".