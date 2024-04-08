مصر.. تفاصيل جديدة في قضية "فتاة الشروق"

كشفت تحقيقات رجال المباحث المصرية مع السائق المتهم بخطف المجني عليها حبيبة الشماع "فتاة الشروق"، تزويره لرخصة مرورية ليتمكن من العمل بها في شركة "أوبر" بعد فصله منها.

ووفقاً لموقع "القاهرة 24"، عثر رجال المباحث مع سائق "أوبر" محمود هاشم، المتهم بخطف حبيبة الشماع "فتاة الشروق"، على رخصتي قيادة مختلفتي الرقم القومي، إحداهما تحمل نفس رقم بطاقته الأصلية، والأخرى تحمل رقما مغايرا، وهي التي كانت بحوزته أثناء ركوب حبيبة المجني عليها معه في سيارته على طريق السويس.

يذكر أن الشماع، تبلغ من العمر 24 عاما، وهي خريجة كلية إعلام من الجامعة البريطانية، وتعمل في مجال الأثاث والديكور.

أما السائق فيبلغ من العمر 34 عاما حاصل على دبلوم فني صناعي قسم تبريد وتكييف، متزوج ولديه 3 أطفال أكبرهم في المرحلة الابتدائية.

بداية الواقعة كانت بتحرير محضر في قسم شرطة الشروق، بمحاولة خطف فتاة تدعى حبيبة الشماع بعد ركوبها مع سائق "أوبر"، لكنها فوجئت بمحاولة خطفها ما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة، ما تسبب في إصابتها بارتجاج في المخ وفقدان للوعي وتم نقلها إلى المستشفى، لتلفظ أنفاسها الأخيرة، بعد دخولها في غيبوبة استمرت 21 يوما.