«كاربول كاريوكي 6» يجمع نجوم الفن في دبي

أعلنت «دبي للإعلام» عن انتهاء التحضيرات لإطلاق الموسم السادس من برنامج «كاربول كاريوكي» بنسخته العربية، وذلك بعد النجاح الجماهيري الذي حققه البرنامج خلال مواسمه السابقة التي عرضت على شاشة تلفزيون دبي، ما يعكس الحضور الذي تتمتع به القناة في الإمارات والمنطقة، ومساهماتها في تحقيق استراتيجية «دبي للإعلام» الهادفة إلى تطوير المحتوى الإعلامي، ونقله نحو مستويات أعلى.

وسيفتتح الموسم الجديد من البرنامج الذي يعرض مساء كل خميس، بحلقة استثنائية ستبث أول أيام عيد الفطر في تمام الساعة 10:30 ليلاً بتوقيت الإمارات، يستضيف فيها وسام بريدي الفنان المصري أحمد حلمي في أجواء عفوية لا تخلو من روح الفكاهة، ليكشف خلال جولته في أرجاء دبي عن أنشطته وآخر أعماله الفنية، وبعض المواقف التي مر بها خلال مسيرته الفنية، في حين ستشهد حلقات البرنامج نخبة من النجوم العرب، ومن بينهم الفنانة السورية ديمة قندلفت، والفنان الإماراتي فايز السعيد، ونخبة من نجوم الفن العربي.

وتنطلق حلقات البرنامج من اللحظة التي يستقبل فيها وسام بريدي ضيوف البرنامج، في مكان محدد أو في شارع معين، لينضم إلى السيارة التي يتم بداخلها تصوير الحلقة، حيث تبدأ الرحلة من أحد شوارع أو معالم دبي المعروفة، ويتم اختيار ذلك بناءً على الحوار بين المقدم والنجم، ويرافق ذلك استحضار مجموعة من اللحظات أو الأغنيات الخاصة بالضيف، ويتخلل بعض الحلقات انضمام ضيف ثانوي إلى الرحلة، كما تتضمن أيضاً اتصالات من داخل السيارة مع بعض أصدقاء الضيف النجم. وفي فقرة لا تخلو من الإثارة، تتم دعوة الضيف إلى القيام بمغامرة مميزة في أحد مراكز التسوق أو معالم دبي، وتتنوع بين مشاهدة عروض أو استكشاف معالم معينة، أو القيام برياضات وتجارب حماسية.

يذكر أن «كاربول كاريوكي» هو النسخة العربية من برنامج عالمي فني ترفيهي، يستضيف أشهر نجوم العالم العربي لمدة ساعة تلفزيونية، يتشاركون أخبارهم وأسرارهم مع مقدم البرنامج، ويغنون أغنياتهم المفضلة وهم يجوبون شوارع دبي.

• يستضيف وسام بريدي الفنان المصري أحمد حلمي في أجواء عفوية لا تخلو من روح الفكاهة.